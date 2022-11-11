سياسة
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صور | مدينة إسطنبول تحتضن الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022
بدأ عرض النسخة العملاقة من الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في ميدان بشيكطاش بمدينة إسطنبول التركية. والكرة المعروفة بـ"الرحلة" مستوحاة من الهندسة المعمارية والقوارب والعلم القطري ومصممة بشكل يعكس ثقافة البلد المضيف لكأس العالم.
صور | مدينة إسطنبول تحتضن الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022
تعد "الرحلة" الكرة الرابعة عشرة لكأس العالم التي كشفت عنها شركة أديداس العالمية / صورة: AA
11 نوفمبر 2022

بدأ في ميدان بشيكتاش بإسطنبول عرض النسخة العملاقة من "الرحلة"، الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر بعد أيام.

ويبلغ ارتفاع النسخة العملاقة من كرة "الرحلة" نحو 3 أمتار، ووزنها نحو 280 كيلوغراماً وستعرض في ميدان بشيكتاش لمدة 10 أيام.

و"الرحلة" كرة مستوحاة من الهندسة المعمارية والقوارب وعلم قطر، مصممة بشكل يعكس ثقافة البلد المضيف لكأس العالم، كما تتميز بأعلى مستويات الدقة والموثوقية بفضل تصميمها وقوام سطحها.

وتعد "الرحلة" الكرة الرابعة عشرة لكأس العالم التي كشفت عنها شركة أديداس العالمية الشهيرة بتصنيع المنتجات الرياضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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