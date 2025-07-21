وأوضح الملك أن المدنيين في غزة يعانون من الجوع والقصف، مشيراً إلى أن استمرار الوضع الراهن لفترة طويلة يمثل وصمة عار على الإنسانية. وأشار إلى أن إسرائيل أغلقت منذ 2 مارس/آذار 2025 جميع المعابر مع القطاع، ومنعت دخول المساعدات الغذائية والطبية، مما تسبب في تفشي المجاعة.

ودعا الملك فيليب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى التدخل فوراً لإنهاء هذه الأزمة التي وصفها بـ"غير المحتملة".

وشدد الملك فيليب على أن كرامة الإنسان يجب أن تبقى فوق الاعتبارات السياسية، مؤكداً ضرورة التزام أوروبا حماية الكرامة الإنسانية عبر احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

على صعيد آخر، انتقدت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، آلية توزيع المساعدات المقدمة للفلسطينيين عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، ووصفتها بأنها غير كافية ولا تتوافق مع المبادئ الإنسانية، وأوضحت في ردها على سؤال برلماني من حزب الخُضر أن هذه الآلية لا تصل بشكل كافٍ إلى السكان المدنيين، ولا تعمل بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية.

وأشارت الحكومة الألمانية إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات لا يُطاق، داعية إلى تخفيف معاناة السكان وتحسين الوضع بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. كما نبهت إلى وقوع وفيات بين من حاولوا الحصول على المساعدات، وطالبت بتفسير شامل لتلك الحوادث في أسرع وقت.

وأكدت الحكومة الألمانية مسؤولية إسرائيل في التزام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين، ودعت إلى تسهيل استئناف توزيع المساعدات، وضمان قدرة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على أداء مهامها باستقلال وحياد.

وفي تطورات متصلة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأحد، ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم في أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز "المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية" إلى 995 شهيداً، مع تسجيل 6 آلاف و11 إصابة و45 مفقوداً منذ 27 مايو/أيار الماضي.

كما أفادت وزارة الصحة في غزة الأحد، بأن سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل أدت إلى استشهاد 86 فلسطينياً، بينهم 76 طفلاً، نتيجة سوء التغذية. وحذر المكتب الإعلامي الحكومي من أن القطاع بات على أعتاب "الموت الجماعي" بعد أكثر من 140 يوماً من إغلاق المعابر.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. ومنذ 18 عاماً تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.