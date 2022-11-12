سياسة
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بسبب "PKK" الإرهابي.. الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفارة سويسرا
استدعت الخارجية التركية القائم بأعمال السفارة السويسرية في أنقرة احتجاجاً على اقتحام عناصر تنظيم PKK الإرهابي مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف إثر "تساهل السلطات السويسرية مع أنشطة وسياسات التنظيم".
بسبب "PKK" الإرهابي.. الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفارة سويسرا
بسبب "PKK" الإرهابي.. الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفارة سويسرا / صورة: AA
12 نوفمبر 2022

أعلنت وزارة الخارجية التركية استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويسرية في أنقرة، على خلفية اقتحام عناصر وأنصار تنظيم "PKK" الإرهابي مبنى منظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الوزارة تانجو بيلغيتش، رداً على سؤال صحفي عن اقتحام عناصر وأنصار "PKK" الإرهابي مبنى منظمة الصحة العالمية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأنشطة الدعاية المستمرة لصالح التنظيم في سويسرا.

وأكد بيلغيتش أن أنصار "PKK" الإرهابي يواصلون منذ فترة طويلة أنشطتهم الدعائية ومظاهراتهم بعرض صور لزعيمهم (عبد الله أوجلان المحبوس في تركيا) وللتنظيم وسط ساحة الأمم التي تضم البعثات الدبلوماسية التابعة للأمم المتحدة وتركيا على وجه الخصوص، دون اتخاذ أي تدابير من قبل السلطات السويسرية رغم المبادرات العديدة التي أجرتها تركيا سواء في أنقرة أو في سويسرا.

وتطرق إلى اقتحام أعضاء وأنصار "PKK" الإرهابي مبنى منظمة الصحة العالمية، قائلاً: "بسبب الموقف المتساهل للسلطات السويسرية، أظهر أنصار التنظيم الجرأة على الدخول عنوة إلى مبنى منظمة الصحة".

وأضاف: "وبناء عليه، جرى استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويسرية بأنقرة، والتعبير له عن رفضنا واحتجاجنا الشرعيين بشأن هذه القضية، كما جرى إبلاغ السلطات السويسرية المعنية بذلك".

كما أعرب بيلغيتش عن التطلعات المشروعة لتركيا وجاليتها في سويسرا بأن تقوم السلطات هناك بمنع الدعاية السوداء لـ"PKK" الإرهابي وأشكال أنشطته وأعماله كافة.

وتابع: "نتطلع من سويسرا، التي تستضيف منظمات دولية، أن تفي بمسؤولياتها الناجمة عن القانون الدولي، وأن تضع حداً للأنشطة الدعائية للتنظيم الإرهابي الدموي، وأن تساهم في التعاون الدولي بمكافحة الإرهاب".

مصدر:AA
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