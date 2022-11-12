سياسة
2 دقيقة قراءة
الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا
رصد التقرير اليومي لوزارة الصحة اللبنانية 10 حالات جديدة مصابة بالكوليرا في لبنان في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وأشارت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إلى أن سلالة الكوليرا المنتشرة في لبنان "مشابهة للنمط المنتشر في سوريا".
الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا
كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من انتشار سريع لوباء الكوليرا في لبنان مع بلوغ الإصابات المؤكدة نحو 400 / صورة: AFP
12 نوفمبر 2022

رصد التقرير اليومي لوزارة الصحة اللبنانية 10 حالات جديدة مصابة بالكوليرا في لبنان في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليرتفع العدد التراكمي إلى 521 إصابة.

ولم تسجَّل أي وفاة جديدة ليستقرّ العدد التراكمي عند 18 وفاة، حسب تقرير الوزارة اللبنانية.

ولأول مرة منذ عقود، سُجلت أول إصابة بالكوليرا في لبنان أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما تشهد البلاد انهياراً اقتصادياً انعكس سلباً على قدرة المرافق العامة على توفير الخدمات الرئيسية من مياه وكهرباء واستشفاء.

وتشهد سوريا المجاورة منذ سبتمبر/أيلول تفشياً للكوليرا في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ عام 2009. وأدى النزاع الذي بدأ في العام 2011 إلى تضرر نحو ثلثي عدد محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه، وفق الأمم المتحدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشارت الشهر الماضي إلى أن سلالة الكوليرا المنتشرة في لبنان "مشابهة للنمط المنتشر في سوريا".

ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحاً في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي. وغالباً يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وقيء. ويمكن علاجه بسهولة، لكنه يمكن أن يفتك بالشخص خلال ساعات في غياب الرعاية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us