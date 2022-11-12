رصد التقرير اليومي لوزارة الصحة اللبنانية 10 حالات جديدة مصابة بالكوليرا في لبنان في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليرتفع العدد التراكمي إلى 521 إصابة.

ولم تسجَّل أي وفاة جديدة ليستقرّ العدد التراكمي عند 18 وفاة، حسب تقرير الوزارة اللبنانية.

ولأول مرة منذ عقود، سُجلت أول إصابة بالكوليرا في لبنان أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما تشهد البلاد انهياراً اقتصادياً انعكس سلباً على قدرة المرافق العامة على توفير الخدمات الرئيسية من مياه وكهرباء واستشفاء.

وتشهد سوريا المجاورة منذ سبتمبر/أيلول تفشياً للكوليرا في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ عام 2009. وأدى النزاع الذي بدأ في العام 2011 إلى تضرر نحو ثلثي عدد محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه، وفق الأمم المتحدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشارت الشهر الماضي إلى أن سلالة الكوليرا المنتشرة في لبنان "مشابهة للنمط المنتشر في سوريا".

ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحاً في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي. وغالباً يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وقيء. ويمكن علاجه بسهولة، لكنه يمكن أن يفتك بالشخص خلال ساعات في غياب الرعاية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.