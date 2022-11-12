أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنّ تفشي داء الليستريات القاتل في 6 ولايات أمريكية، مرتبط باللحوم والأجبان الملوثة.

وحتى الآن، أصيب 16 شخصاً، ونُقل 13 آخرون إلى المستشفى، ولكن "يحتمل أن يكون العدد الحقيقي للمرضى أعلى من العدد المسجل، وقد لا يقتصر تفشي المرض على الولايات التي بها أمراض معروفة"، وفق ما ذكرت مراكز مكافحة الأمراض، الأربعاء.

ورُبط التفشي الأخير، الذي تسبب بحالة فقدان حمل ووفاة شخص بالغ في ولاية ماريلاند، ببيع اللحوم الجاهزة للأكل والأجبان.

وأفادت الوكالة بأن اللحوم شكّلت مصدراً شائعاً لتفشي داء الليستريات في التسعينيات، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض، ويرجع ذلك على الأرجح إلى صعوبة تنظيف البكتيريا المقاومة من كل زاوية وركن في أجهزة تحضير الطعام. ومع ذلك، ربط تفشي الليستيريا بالفاكهة والخضار ومنتجات الألبان، مثل الشمام، والكرفس، والخضار الورقية مثل السبانخ، والأجبان الطرية والمثلجات، حسب ما ذكرته الوكالة.

وحذرت الوكالة من أن الأطعمة المصنوعة من الحليب الخام يزيد احتمال احتوائها على الليستيريا بمعدل يتراوح بين 50 و160 مرة.

وفي الولايات المتحدة، تعد الليستريا السبب الرئيسي الثالث للوفاة من الأمراض المنقولة من طريق الأغذية، إذ تقتل نحو 260 شخصاً سنوياً، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أنّه "حتى مع العلاج المناسب بالمضادات الحيوية، فإن المرض لديه معدل وفيات مرتفع" يتراوح بين 20 و30%.