سياسة
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بعد الوقود.. طوابير الطلاب الطويلة من أجل الطعام المجاني تستفز الفرنسيين
تعاني فرنسا منذ أشهر عدة من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة والسلع الضرورية، بعد أن بدأت تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا التي نشبت في 24 من فبراير/شباط، تنعكس، وبشكل واضح، ليس فقط على حكومات دول التكتل ولكن أيضاً على المواطن الأوروبي.
بعد الوقود.. طوابير الطلاب الطويلة من أجل الطعام المجاني تستفز الفرنسيين
تشهد فرنسا تردياً في الخدمات ظهر في الاحتجاجات وطوابير الوقود ومؤخراً طوابير إعانات الطعام/ صورة: AP
12 نوفمبر 2022

تعاني فرنسا كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي منذ أشهر عدة من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة والسلع الضرورية، بعد أن بدأت تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا التي بدأت في الـ 24 من شباط/فبراير، تنعكس وبشكل واضح ليس فقط على حكومات دول التكتل ولكن أيضاً على المواطن الأوروبي.

واستفزت مشاهد مصورة انتشرت قبل أيام، وتظهر عشرات من الطلاب الفرنسيين وهم ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على الطعام بالمجان في ظل ارتفاع الأسعار، وبعد عجزهم عن تأمين احتياجاتهم، مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر الفيديو على سياق واسع وانتقد مسؤولون تابعون لليمين المتطرف هذه المشاهد التي نادراً ما كنا نراها في ثاني قوة اقتصادية في دول التكتل.

وفي تغريدة نشرها جيروم ريفيير العضو في البرلمان الأوروبي عبر تويتر، علق على مشهد الطوابير، قائلاً "مشهد لتوزيع المواد الغذائية في قلب باريس الليلة الماضية على الطلاب، بعد ساعات قليلة فقط من إعلان ماكرون عن مساعدة بقيمة مليار دولار لجنوب إفريقيا".

وعلقت الصحفية الفرنسية ريمي بويزين على مشاهد الطوابير، قائلة "لم نعد نتحدث عن هذه المشاهد، لكنها لا تزال موجودة.. عدم استقرار الطلاب مع انتظار مئات الأشخاص للحصول على الطعام في وسط باريس. قائمة انتظار كبيرة مثل تلك التي كانت خلال فترة كوفيد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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