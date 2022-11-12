سياسة
3 دقيقة قراءة
كأس العالم.. حملة رسمية في الجزائر لدعم قطر في مواجهة الحملات المعادية
أعلنت الجزائر عن دعمها الكامل لدولة قطر في مواجهة الحملات المُعادية لتنظيمها كأس العالم، وذلك على لسان وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرزاق سبقاق، الذي أكد أن الاستراتيجية التي انتهجتها قطر في تنظيم كأس العالم 2022، ستُبهر العالم.
كأس العالم.. حملة رسمية في الجزائر لدعم قطر في مواجهة الحملات المعادية
حملة رسمية في الجزائر لدعم قطر في مواجهة الحملات المعادية/ صورة: AFP
12 نوفمبر 2022

قدّم وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرزاق سبقاق، دعم بلاده الكامل لدولة قطر في مواجهة الحملات المعادية لتنظيمها كأس العالم، وذلك في تأكيد للتصريحات السابقة التي صدرت على أعلى مستوى في الجزائر حول هذا الموضوع.

وقال سبقاق، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن الاستراتيجية التي انتهجتها قطر في تنظيم كأس العالم 2022، ستُبهر العالم، مشيراً إلى أنه “لا يوجد أدنى شك في الإمكانيات التي سخرتها قطر لإنجاح هذا الموعد الكروي العالمي، بخاصة من حيث التنظيم وجاهزية البنى التحتية”.

وأبرز الوزير الجزائري أن “قطر ستُتعب من سيحتضن كأس العالم بعدها، فهي التي خططت ونفذت وأبهرت العالم في وقت قياسي لتنفرد بالريادة المطلقة من حيث الجاهزية، التنظيم، وتوفير سبل الراحة والرفاهية”.

واعتبر سبقاق أن الانتقادات التي طالت قطر مؤخراً، “جاءت من أقلام مأجورة تخدم مصالح ضيقة، وهي زوبعة في فنجان”، معتبراً أن “قطر تملك منتخباً شاباً وسيرفع راية قطر وراية العرب عالياً”.

من جانبه، قال عز الدين ميهوبي، المرشح السابق للرئاسة الجزائرية، إن الحملة الشرسة التي تواجهها قطر من جهات عديدة خاصة في أوروبا من قبل دوائر إعلامية وسياسية، ارتفع نسقها هذه الأيام بشكل هستيري، وبلغ حدّاً لا يوصف.

وأبرز وزير الثقافة السابق، في مقال له نشره على فيسبوك، أن المسؤولين الذين اتخذوا قرارات بمنع إقامة شاشات عملاقة في الشوارع لمتابعة منتخبات بلدانهم المشاركة، إنما عاقبوا شعوبهم في الواقع، مستغرباً هذا القرار بالقول “ألم يكفهم حرمانهم من الغاز الروسي في شتاء ينذر بصقيع غير مسبوق؟”.

واعتبر ميهوبي، الذي اشتغل من قبل في الصحافة الرياضية، أن "الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ابتزاز سياسي غير أخلاقي، وتعبيراً عن خيبة أمل في كسر إرادة بلد عربي صغير مساحة وشعباً، لكنه كبير في طموحه وقدرته على كسب رهان التحدي في مقارعة الكبار، وفرض الاحترام في عالم تحكمه الأفيال”، على حد وصفه.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد، قبيل عقد القمة العربية، دعم الجزائر الكامل لاحتضان قطر لمونديال كرة القدم 2022. كما ندّد بـ”الحملات المشبوهة التي تستهدفها”. وقال الرئيس تبون في هذا الصدد لوكالة الأنباء القطرية ”بطولة العالم في قطر ستبقى محفورة في تاريخ القدم”. قبل أن يتابع: “قطر ستفاجئ العالم بمستوى التنظيم المحكم في كل المجالات”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us