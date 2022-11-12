قدّم وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرزاق سبقاق، دعم بلاده الكامل لدولة قطر في مواجهة الحملات المعادية لتنظيمها كأس العالم، وذلك في تأكيد للتصريحات السابقة التي صدرت على أعلى مستوى في الجزائر حول هذا الموضوع.

وقال سبقاق، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن الاستراتيجية التي انتهجتها قطر في تنظيم كأس العالم 2022، ستُبهر العالم، مشيراً إلى أنه “لا يوجد أدنى شك في الإمكانيات التي سخرتها قطر لإنجاح هذا الموعد الكروي العالمي، بخاصة من حيث التنظيم وجاهزية البنى التحتية”.

وأبرز الوزير الجزائري أن “قطر ستُتعب من سيحتضن كأس العالم بعدها، فهي التي خططت ونفذت وأبهرت العالم في وقت قياسي لتنفرد بالريادة المطلقة من حيث الجاهزية، التنظيم، وتوفير سبل الراحة والرفاهية”.

واعتبر سبقاق أن الانتقادات التي طالت قطر مؤخراً، “جاءت من أقلام مأجورة تخدم مصالح ضيقة، وهي زوبعة في فنجان”، معتبراً أن “قطر تملك منتخباً شاباً وسيرفع راية قطر وراية العرب عالياً”.

من جانبه، قال عز الدين ميهوبي، المرشح السابق للرئاسة الجزائرية، إن الحملة الشرسة التي تواجهها قطر من جهات عديدة خاصة في أوروبا من قبل دوائر إعلامية وسياسية، ارتفع نسقها هذه الأيام بشكل هستيري، وبلغ حدّاً لا يوصف.

وأبرز وزير الثقافة السابق، في مقال له نشره على فيسبوك، أن المسؤولين الذين اتخذوا قرارات بمنع إقامة شاشات عملاقة في الشوارع لمتابعة منتخبات بلدانهم المشاركة، إنما عاقبوا شعوبهم في الواقع، مستغرباً هذا القرار بالقول “ألم يكفهم حرمانهم من الغاز الروسي في شتاء ينذر بصقيع غير مسبوق؟”.

واعتبر ميهوبي، الذي اشتغل من قبل في الصحافة الرياضية، أن "الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ابتزاز سياسي غير أخلاقي، وتعبيراً عن خيبة أمل في كسر إرادة بلد عربي صغير مساحة وشعباً، لكنه كبير في طموحه وقدرته على كسب رهان التحدي في مقارعة الكبار، وفرض الاحترام في عالم تحكمه الأفيال”، على حد وصفه.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد، قبيل عقد القمة العربية، دعم الجزائر الكامل لاحتضان قطر لمونديال كرة القدم 2022. كما ندّد بـ”الحملات المشبوهة التي تستهدفها”. وقال الرئيس تبون في هذا الصدد لوكالة الأنباء القطرية ”بطولة العالم في قطر ستبقى محفورة في تاريخ القدم”. قبل أن يتابع: “قطر ستفاجئ العالم بمستوى التنظيم المحكم في كل المجالات”.