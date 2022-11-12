سياسة
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"أرن الحصار 12".. تركيا تطلق عملية أمنية ضد إرهابيي PKK شرقي البلاد
أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، إطلاق عملية "أرن الحصار 12" للخريف والشتاء، لتحييد عناصر تنظيم PKK الإرهابي في ريف ولايتي آغري وإغدير شرقي البلاد، وذلك في إطار مساعيها لمكافحة الإرهاب.
"أرن الحصار 12".. تركيا تطلق عملية أمنية ضد إرهابيي PKK شرقي البلاد
الجيش التركي / صورة: AA
12 نوفمبر 2022

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، إطلاق عملية "أرن الحصار 12" للخريف والشتاء، ضد إرهابيي تنظيم PKK في ريف ولايتي آغري وإغدير شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن قوات قيادة الدرك ولاية أرضروم تنفذ العملية الهادفة لتحييد عناصر تنظيم PKK الإرهابي في المنطقة.

ولفتت إلى مشاركة 1017عنصراً من القوات الخاصة، والمغاوير في الدرك، والحراس الأمنيين.

وأشارت إلى أن عمليات "أرن الحصار" للخريف والشتاء تهدف إلى القضاء على الإرهاب داخل البلاد، مؤكدة استمرارها بنجاح.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم PKK الإرهابي في يناير/كانون الثاني 2021.

يشار إلى أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/آب 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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