سياسة
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كندا.. إصابة أربعة أشخاص في إطلاق نار قرب جامعة بمونتريال
أصيب أربعة أشخاص بجروح في إطلاق نار، الجمعة، بالقرب من جامعة في مونتريال، ونُقلوا إلى مستشفى، وفق ما أكده مصدر في الشرطة.
كندا.. إصابة أربعة أشخاص في إطلاق نار قرب جامعة بمونتريال
إطلاق نار فى كندا / Others
12 نوفمبر 2022

أصيب أربعة أشخاص بجروح في إطلاق نار، الجمعة، بالقرب من جامعة في مونتريال، ونُقلوا إلى مستشفى، وفق ما أكده مصدر في الشرطة.

وفي حادثة أخرى، أوقفت الشرطة مسلحاً في مؤسسة تعليمية في منطقة مونتريال، واضطر عدد من الطلاب إلى التحصن بناءً على طلب الشرطة أثناء تدخلها.

وأفادت المتحدثة باسم الشرطة جينيفييف ماجور وكالة فرانس برس بأنه في الساعة 17,30 (22,30 ت غ)، سُمع إطلاق نار في حديقة مقابل جامعة مونمورنسي في ضاحية لافال في مونتريال.

ولجأ أربعة أشخاص أصيبوا بالرصاص إلى الكلية ونُقلوا فيما بعد إلى المستشفى وإصاباتهم طفيفة.

وبقيت الجامعة التي تضم نحو 10 آلاف شخص من الطلاب والمعلمين مغلقة مساء، في حين أطلقت الشرطة عملية مطاردة بحثاً عن مطلق النار.

وقال رئيس البلدية ستيفان بوير على حسابه في تويتر إن عملية للشرطة "جارية".

في وقت سابق، وُقّف رجل يبلغ من العمر 19 عاماً ويرتدي سترة واقية من الرصاص، في جامعة على بعد 40 كيلومتراً جنوب مونتريال بتهمة توجيه تهديدات.

وقال طلاب وموظفون لوسائل إعلام محلية إنهم تلقوا أوامر بالتحصّن في الصفوف وإطفاء الأنوار خلال معظم الفترة اليومية أثناء تنفيذ الشرطة عملية في الخارج.

وكتب وزير الأمن العام في كيبيك، فرانسوا بونارديل، على تويتر أن الطلاب في المؤسسة "واجهوا وضعاً صعباً اليوم". وأضاف "أشعر بالارتياح جراء مسار الأحداث".

مصدر:AFP
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