سياسة
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بوريطة: ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون على حساب الشعب الفلسطيني
أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على محورية وأولوية القضية الفلسطينية للمغرب والمغاربة، ما يضعها في مرتبة "الصحراء المغربية”. مجدداً تأكيد أن ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبداً على حساب الفلسطينيين.
بوريطة: ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون على حساب الشعب الفلسطيني
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة / صورة: AA 
12 نوفمبر 2022

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في عرض ألقاه أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، الأسبوع الجاري خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الخارجية، تأكيد أن العمل على ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبداً، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

وأكد بوريطة محورية وأولوية القضية الفلسطينية للمغرب والمغاربة، ما “يضعها في مرتبة قضية الصحراء المغربية”.

ولفت بوريطة إلى أن المغرب ينخرط في الجهود الدولية لإيجاد أفق للقضية الفلسطينية، والإسهام في كل ما من شأنه أن يدفع نحو إرساء أسس السلام والتعايش بالمنطقة.

ورداً على محاولات الاحتلال الإسرائيلي طمس الهوية التاريخية لمدينة القدس وتهويدها، أكد بوريطة أن المغرب لن يدخر جهداً في صيانة الهوية التاريخية العريقة لهذه المدينة المقدسة تراثاً مشتركاً للإنسانية ورمزاً للتعايش السلمي، بالنسبة إلى أتباع الديانات الثلاث وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى، وتأكيد ضرورة الإحجام عن إجراءات أحادية تذكي التوتر وتزيد الاحتقان والكراهية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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