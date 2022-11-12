سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: نأمل في إرساء السلام بين موسكو وكييف بالحوار على غرار ممر الحبوب
أعرب الرئيس التركي طيب أردوغان، في القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية المنعقدة في أوزبكستان، عن أمله في إرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا، واستشهد على إمكان تحقيق ذلك بنجاح اتفاقية الحبوب .
أردوغان: نأمل في إرساء السلام بين موسكو وكييف بالحوار على غرار ممر الحبوب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعرب عن أمله في تأسيس طريق سلام على غرار ممر الحبوب بخصوص الحرب الروسية-الأوكرانية / Others
12 نوفمبر 2022

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في تأسيس طريق سلام على غرار ممر الحبوب بخصوص الحرب الروسية-الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، في ختام قمة زعماء منظمة الدول التركية في مدينة سمرقند الأوزبكية.

وأوضح أردوغان: "يمكن تأسيس طريق سلام من ممر الحبوب، والطريق الأفضل هو العابر من الحوار إلى السلام".

وفي سياق آخر، قال أردوغان: "تردنا بعض الأخبار الإيجابية مع الانتخابات في الولايات المتحدة، آمل أن يكون الشهر المقبل مليئاً بالأخبار الجيدة لنطور قضية مقاتلات F16 بشكل أكثر إيجابية".

وحول العلاقات مع الولايات المتحدة واليونان علق الرئيس التركي قائلاً: "نحن منزعجون بشأن بناء الولايات المتحدة قاعدة ضخمة في ديدي آغاش باليونان وقلقون من نهج أثينا تجاه التنظيمات الإرهابية".

وأضاف: "الولايات المتحدة تأوي زعيم تنظيم "كولن" الإرهابي في قصر ضخم بولاية بنسلفانيا يعد مركزاً للإرهاب".

وأكد أردوغان بحث مختلف مجالات التعاون بين دول "العالم التركي" بالتفصيل وقال إن اتفاقيات بشأن البيئة والاقتصاد والثقافة سوف توقَّع بين هذه الدول.

وفي شأن آخر، قال الرئيس التركي إن أنقرة ستبذل جهوداً حثيثة من أجل ضمان نيل جمهورية شمال قبرص التركية الاعتراف من دول العالم.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى حصول شمال قبرص على صفة مراقب في منظمة الدول التركية. وأكد ضرورة إطلاق حملة واسعة في العالم من أجل نيل جمهورية قبرص التركية الاعتراف كدولة.

ولفت إلى أن مسألة شمال قبرص ليست سهلة مثل كوسوفو، وأكد أن أنقرة ستبذل ما بوسعها لضمان اعتراف العالم بجمهورية شمال قبرص التركية.

واختتمت الجمعة أعمال القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية التي انعقدت بمدينة سمرقند في أوزبكستان تحت عنوان: "مرحلة جديدة من أجل الحضارة التركية: تنمية مشتركة نحو الرفاه".

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، والمجر وتركمانستان بصفة مراقب.

وتهدف المنظمة (مقرها إسطنبول) إلى تطوير تعاون الدول التركية في مجالات كالتعليم والتجارة.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us