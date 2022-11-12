أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في تأسيس طريق سلام على غرار ممر الحبوب بخصوص الحرب الروسية-الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، في ختام قمة زعماء منظمة الدول التركية في مدينة سمرقند الأوزبكية.

وأوضح أردوغان: "يمكن تأسيس طريق سلام من ممر الحبوب، والطريق الأفضل هو العابر من الحوار إلى السلام".

وفي سياق آخر، قال أردوغان: "تردنا بعض الأخبار الإيجابية مع الانتخابات في الولايات المتحدة، آمل أن يكون الشهر المقبل مليئاً بالأخبار الجيدة لنطور قضية مقاتلات F16 بشكل أكثر إيجابية".

وحول العلاقات مع الولايات المتحدة واليونان علق الرئيس التركي قائلاً: "نحن منزعجون بشأن بناء الولايات المتحدة قاعدة ضخمة في ديدي آغاش باليونان وقلقون من نهج أثينا تجاه التنظيمات الإرهابية".

وأضاف: "الولايات المتحدة تأوي زعيم تنظيم "كولن" الإرهابي في قصر ضخم بولاية بنسلفانيا يعد مركزاً للإرهاب".

وأكد أردوغان بحث مختلف مجالات التعاون بين دول "العالم التركي" بالتفصيل وقال إن اتفاقيات بشأن البيئة والاقتصاد والثقافة سوف توقَّع بين هذه الدول.

وفي شأن آخر، قال الرئيس التركي إن أنقرة ستبذل جهوداً حثيثة من أجل ضمان نيل جمهورية شمال قبرص التركية الاعتراف من دول العالم.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى حصول شمال قبرص على صفة مراقب في منظمة الدول التركية. وأكد ضرورة إطلاق حملة واسعة في العالم من أجل نيل جمهورية قبرص التركية الاعتراف كدولة.

ولفت إلى أن مسألة شمال قبرص ليست سهلة مثل كوسوفو، وأكد أن أنقرة ستبذل ما بوسعها لضمان اعتراف العالم بجمهورية شمال قبرص التركية.

واختتمت الجمعة أعمال القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية التي انعقدت بمدينة سمرقند في أوزبكستان تحت عنوان: "مرحلة جديدة من أجل الحضارة التركية: تنمية مشتركة نحو الرفاه".

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، والمجر وتركمانستان بصفة مراقب.

وتهدف المنظمة (مقرها إسطنبول) إلى تطوير تعاون الدول التركية في مجالات كالتعليم والتجارة.