سياسة
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شاهد | مصر.. 19 قتيلاً بغرق حافلة ركاب في ترعة بالدقهلية
لقي 19 شخصاً مصرعهم بعدما غرقت حافلة، كانت تقلّهم، في الريّاح التوفيقي، إحدى الترع المتفرعة من نهر النيل في محافظة الدقهلية شمالي مصر، ونجحت مساعي الأهالي وفرق الإنقاذ النهري في إنقاذ 17 آخرين فيما أصيب نحو 6 أشخاص ويجرى علاجهم.
شاهد | مصر.. 19 قتيلاً بغرق حافلة ركاب في ترعة بالدقهلية
الحافلة كانت تحمل أكثر من 30 راكباً وسقطت في مياه "الريّاح التوفيقي" وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 17 شخصاً من الغرق / صورة: بوابة الأهرام
12 نوفمبر 2022

أفادت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية المصرية بمصرع 19 شخصاً إثر غرق حافلة كانت تقلهم في طريقهم إلى مدينة المنصورة بعدما اختل مقود الحافلة في يد السائق.

وسقطت الحافلة في ترعة البوهية بالريّاح التوفيقي، إحدى القنوات المائية المتفرعة من نهر النيل في الدلتا شمالي مصر، في أثناء توجهها إلى مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية.

وفي وقت سابق، قال مصدر طبي بمديرية الصحة في الدقهلية إن الحادث تسبب في مصرع 19شخصاً، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب 6 آخرون ونُقلوا إلى مستشفى أجا المركزي، ويستمر التعامل مع الحالات.

وعقب الحادثة انتقلت قوات الإنقاذ إلى مكانها وبدأت انتشال "جثامين الضحايا والمصابين، ونقلها إلى مستشفيَيْن حكوميَّيْن"، وفق المصدر ذاته. ونجحت مساعي الأهالي وفرق الإنقاذ في إنقاذ نحو 17 شخصاً آخرين.

وأفاد شهود العيان بأن الحافلة كانت تحمل أكثر من 30 راكباً وكانت متجهة إلى المنصورة، وسقطت في مياه "الريّاح التوفيقي" أمام قرية منشأة عبد النبي، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 17 شخصاً من الغرق.

وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادثة، وجرى إنقاذ عدد من المواطنين من ركاب الحافلة، وتكثف القوات جهودها للتأكد من عدم وجود أحد في مياه الترعة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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