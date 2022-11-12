سياسة
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أردوغان: سنبذل ما بوسعنا من أجل اعتراف العالم بقبرص التركية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة إطلاق حملة واسعة في العالم من أجل نيل جمهورية شمال قبرص التركية الاعتراف كدولة، مشدداً في تصريحات صحفية عقب مشاركته في قمة منظمة الدول التركية في أوزبكستان على أن أنقرة ستبذل جهوداً حثيثة من أجل ذلك.
أردوغان: سنبذل ما بوسعنا من أجل اعتراف العالم بقبرص التركية
أردوغان: سنبذل ما بوسعنا من أجل اعتراف العالم بقبرص التركية / صورة: TRT World
12 نوفمبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ستبذل جهوداً حثيثة من أجل ضمان نيل جمهورية شمال قبرص التركية الاعتراف من دول العالم.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في ختام زيارته إلى أوزبكستان، حيث شارك في قمة منظمة الدول التركية في مدينة سمرقند، الجمعة.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى حصول جمهورية شمال قبرص على صفة مراقب في منظمة الدول التركية.

وأكد ضرورة إطلاق حملة واسعة في العالم من أجل نيل جمهورية شمال قبرص التركية الاعتراف كدولة.

ورداً على سؤال "فيما إذا كان حصول شمال قبرص على صفة مراقب في منظمة الدول التركية يمكن أن يُعتبر خطوة أولى للاعتراف بها كدولة؟"، لفت الرئيس أردوغان إلى أن "تقييم هذا الأمر على أنه اعتراف لن يكون تقييماً صائباً".

وأوضح أن الاعتراف له خصائص وأبعاد عديدة، ويتعين تحضير أرضية ذلك جيداً، قبل إطلاق حملة في العالم من أجل حصول جمهورية شمال قبرص التركية على الاعتراف كدولة.

ولفت إلى أن المسألة ليست سهلة مثل كوسوفو، وأكد أن أنقرة ستبذل ما بوسعها لضمان اعتراف العالم بجمهورية شمال قبرص التركية.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن عدد الدول التي اعترفت بكوسوفو تجاوز المئة.

ولفت إلى أن عدد الدول المعترفة بكوسوفو يبلغ نحو 120 دولة حالياً، لكن المسار توقف عند ذلك بسبب عدم إبداء الولايات المتحدة الحماسة لهذا الأمر، بعكس تركيا التي سعت إلى ضمان اعتراف أكبر عدد من الدول بكوسوفو.

وشدد على أن أنقرة ستبذل قصارى جهدها دون كلل من أجل ضمان اعتراف دول العالم بجمهورية شمال قبرص التركية، معرباً عن ثقته بإمكانية ذلك.

وأمس الجمعة، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو نيل جمهورية شمال قبرص التركية صفة مراقب في منظمة الدول التركية.

وفي تغريدة على تويتر، أكد جاوش أوغلو وقوف بلاده إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية دائماً.

والخميس، شدد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، على أن الوقت قد حان للاعتراف رسمياً بجمهورية شمال قبرص دولةً مستقلة.

وأضاف أن جمهورية شمال قبرص التركية لا غنى عنها في إطار سياسة تركيا شرق المتوسط، وأن لفكوشا تلعب دوراً مهماً بالنسبة إلى أمن أنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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