سياسة
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منظمة الدول التركية ترحب بعضوية جمهورية شمال قبرص بصفة مراقب
رحبت الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية في بيان ختامي صادر عن المنظمة عقب القمة التاسعة لزعمائها والمنعقدة بأوزبكستان بعضوية جمهورية شمال قبرص بصفة مراقب بالمنظمة.
منظمة الدول التركية ترحب بعضوية جمهورية شمال قبرص بصفة مراقب
تأسست منظمة الدول التركية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009 / صورة: AA
12 نوفمبر 2022

رحبت الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية بعضوية جمهورية شمال قبرص بصفة مراقب في المنظمة.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المنظمة السبت عقب القمة التاسعة لزعماء المنظمة التي انعقدت، الجمعة بسمرقند الأوزبكستانية.

وأكد زعماء الدول الأعضاء على استمرار تعزيز وتعميق التعاون والتضامن فيما بينهم في إطار مبادئ وأهداف اتفاقية "ناختشيفان" المؤسِّسة لمجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، والمجر وتركمانستان بصفة مراقب.

وتهدف المنظمة، ومقرها إسطنبول، إلى تطوير التعاون بين الدول التركية بمجالات منها التعليم والتجارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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