أطلق لبنان حملة وطنية للتلقيح ضد الكوليرا في أربع محافظات بالبلاد.

وبدأت الحملة السبت في محافظات الشمال: عكار وبعلبك والهرمل والبقاع، وفق وزارة الصحة اللبنانية عبر تويتر.

وحتى مساء الجمعة أصيب 521 شخصاً في لبنان بالكوليرا توفي منهم 18، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة.

والثلاثاء قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض: "نشر لقاح الكوليرا سيكون بواسطة حملة ميدانية بمختلف الأحياء والبيوت والمدارس والمؤسسات (..) اللقاح لن يكون إلزامياً".

وتجري الحملة على مراحل، حيث تستمر الأولى 3 أسابيع، وسيجري خلالها تغطية 70% من الفئات المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانتشار الوباء، وفق الوزير.

وتشارك 4 جمعيات دولية ومحلية في تنفيذ هذه المرحلة، وهي الصليب الأحمر اللبناني ومؤسسة عامل الدولية وأطباء بلا حدود وجمعية ميدير MEDAIR الدولية.

والخميس تسلمت وزارة الصحة اللبنانية 600 ألف جرعة من لقاح الكوليرا، مقدّمة من منظمتَي الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

كما أعلنت الأمم المتحدة تخصيص صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ والصندوق الإنساني للبنان 9.5 مليون دولار لاحتواء تفشي الكوليرا.

بينما أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنه خصص 800 ألف يورو لدعم لبنان في مكافحة الوباء.

والكوليرا مرض من أبرز أعراضه الإسهال الحاد والذي يمكن أن يقتل المصاب في حال عدم تلقيه العلاج، حسب منظمة الصحة العالمية.

ويأتي انتشار الكوليرا ليزيد العبء على اللبنانيين الذين يعانون منذ نحو 3 سنوات أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية وهبوط حادّ بالقدرة الشرائية.