سياسة
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أنقرة: الحبوب المرسلة من المواني الأوكرانية تجاوزت 10 ملايين طن
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الحبوب المرسلة من المواني الأوكرانية تجاوزت 10 ملايين و315 ألف طن منذ إبرام اتفاقية إسطنبول، وأنه منذ 2 نوفمبر/تشرين الثاني رست 51 سفينة شحن بمواني أوكرانيا، بينما غادر منها 21 سفينة.
أنقرة: الحبوب المرسلة من المواني الأوكرانية تجاوزت 10 ملايين طن
أنقرة: شحن 10.3 مليون طن من الحبوب الأوكرانية منذ إبرام اتفاقية إسطنبول / صورة: AFP
12 نوفمبر 2022

تجاوزت كمية الحبوب المرسلة من المواني الأوكرانية 10 ملايين و315 ألف طن منذ إبرام اتفاقية إسطنبول للحبوب.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية السبت أشارت فيه إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري استئناف اتفاق شحن الحبوب الأوكرانية.

وأضاف البيان أنه منذ 2 نوفمبر رست 51 سفينة شحن في المواني الأوكرانية، بينما غادر منها 21 سفينة.

وأوضح أن إجمالي كمية الحبوب التي شُحنت في إطار الاتفاق حتى اليوم بلغ 10 ملايين و315 ألف طن.

وقبل أيام أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودتها إلى اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعد تعليق موسكو مشاركتها بها لعدة أيام، على خلفية هجوم استهدف أسطولها في البحر الأسود.

وأوضحت الوزارة في بيان أن موسكو تستأنف مشاركتها باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعد "تلقي ضمانات خطية من أوكرانيا حول نزع السلاح في الممر المستخدم لعبورها".

وجاء الموقف الروسي في أعقاب إعلان الرئيس التركي في وقت سابق إعادة فتح ممر شحن الحبوب من المواني الأوكرانية كسابق عهده، بعد أيام من تعليق روسيا العمل بالاتفاق.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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