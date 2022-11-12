سياسة
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يضم إعلاميين ورياضيين.. وفد متطوع من غزة يشارك بتنظيم فاعليات مونديال قطر
يشارك 28 متطوعاً فلسطينياً من قطاع غزة في تنظيم فاعليات مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر حسبما أعلن مدير عام شبكة أمواج الإعلامية المختصة بالشأن الرياضي.
يضم إعلاميين ورياضيين.. وفد متطوع من غزة يشارك بتنظيم فاعليات مونديال قطر
تنطلق البطولة  في قطر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري / Others
12 نوفمبر 2022

أعلنت مؤسسة فلسطينية مختصة بالشأن الرياضي في قطاع غزة أن 28 متطوعاً فلسطينياً سيشاركون في تنظيم فاعليات مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر وينطلق الشهر الجاري.

وقال أحمد حجازي مدير عام شبكة أمواج الإعلامية (رياضية) ومنسق البعثة في تصريحات للأناضول: "هذه البعثة التطوعية المكوّنة من 28 فلسطينياً ستغادر قطاع غزة غداً الأحد".

وأوضح أن "الوفد مكوّن من إعلاميين ورياضيين وموظفين في المجلس الأعلى للشباب والرياضة (حكومي)".

وذكر أن هذا الوفد "خضع سابقاً لمقابلات من الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل أن يُوافَق عليهم للمشاركة في ترتيبات استقبال الجماهير داخل ملاعب قطر".

ومن المقرر، حسب حجازي، "وصول البعثة الفلسطينية من غزة إلى قطر الاثنين المقبل".

والخميس قال عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة على صفحته بفيسبوك: "وفد من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) وإعلاميين وأندية رياضية سيمثّلون فلسطين في تنظيم فاعليات كأس العالم بقطر".

وأضاف أن هؤلاء "جرى اعتمادهم من الاتحاد الدولي (الفيفا) واللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية (مسؤولة عن تنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة لاستضافة مونديال 2022)".

وتنطلق بطولة كأس العالم في قطر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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