أعلنت الخطوط الجوية البريطانية السماح للطيارين وطاقم الطائرة بترك لحيتهم ووضع مساحيق التجميل بهدف تعزيز شخصية موظفيها.

وحدثت الشركة على غرار شركات طيران منافسة إرشادات الزي الرسمي لطاقم عملها باعتماد قواعد أكثر مرونة فيما يتعلق بالزي الموحد.

وبالإعلان الجديد تسمح الخطوط الجوية البريطانية لطاقم الطائرة بترك لحيتهم ووضع مساحيق التجميل وارتداء المجوهرات ووضع طلاء الأظافر بأي لون مهما كان جنسهم.

وحسب صحيفة الغارديان البريطانية "تحث أحدث مذكرة للخطوط الجوية البريطانية موظفيها على التحلّي بالجرأة والفخر والبقاء على طبيعتك".

وتأتي خطوة الشركة بعدما ألغت شركة فيرجن أتلانتيك الجوية المنافِسة سياسة الزي الموحد الخاصة بها، كجزء من مبادرات واسعة تخدم أجندتها التي ترفع شعار "كن على طبيعتك".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أتاحت خطوط فيرجن أتلانتيك الجوية لأفراد طاقم عمل المقصورة من الرجال بحرية ارتداء التنانير، وكذلك إتاحة ارتداء البناطيل لزميلاتهم، في خطوة لتعزيز الشعور بالراحة لدى موظفيها، وفق الشركة.

وجاء من بين القرارات الأخرى التي اعتمدتها شركة الطيران البريطانية السماح للموظفين بإظهار وشومهم أثناء ارتداء الزي الرسمي.