سياسة
3 دقيقة قراءة
عبر إرسال "إشعار تحذيري" للمواطنين.. تركيا تختبر جاهزيتها للزلازل
شهدت تركيا مساء اختبار جاهزية للزلازل بمناسبة الذكرى السنوية للزلزال الذي وقع بولاية دوزجة عام 1999. وفي رسالة مصورة قبيل الاختبار قال الرئيس التركي أردوغان إن العلماء يجمعون على ازدياد احتمالية وقوع زلازل كبيرة في تركيا.
عبر إرسال "إشعار تحذيري" للمواطنين.. تركيا تختبر جاهزيتها للزلازل
شهدت عموم تركيا مساء السبت اختبار جاهزية للزلازل / صورة: AA
12 نوفمبر 2022

شهدت عموم تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية اختبار جاهزية للزلازل بمناسبة الذكرى السنوية لزلزال وقع بولاية دوزجة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1999.

وللمرة الأولى جرى الاختبار مساء السبت في أنحاء البلاد بوقت واحد، إذ جرى إرسال "إشعار تحذيري" إلى الهواتف المحمولة لجميع المواطنين في الساعة 18:57 (15:57)، كما جرى إرسال تحذير صوتي باللغتين التركية والإنكليزية.

وبثت القنوات التلفزيونية والإذاعية الرسائل المتعلقة بحالة الطوارئ لحظة وقوع الزلزال، وطبق المواطنون حركة "الانخفاض - الاحتماء - التشبث" ضمن المناطق المحددة سلفاً.

وجرى بث إشعارات نظام تلقي ونشر المعلومات (HAY) عبر مكبرات الصوت في المساجد والبلديات، فيما لم يجرِ إطلاق صفارات الإنذار للحيلولة دون بث الذعر بين المواطنين.

وشارك وزير الداخلية سليمان صويلو في الاختبار عبر اتصاله بمسؤولي الولايات التركية وإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

وفي رسالة مصورة نشرها قبيل الاختبار قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن العلماء يجمعون على أن احتمالية وقوع زلازل كبيرة في تركيا الواقعة على أهم خطوط الصدع في المنطقة، تزداد يوماً بعد يوم.

وأشار أردوغان إلى استحالة منع وقوع الزلزال لكن في الوقت نفسه من الممكن اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تحول دون وقوع خسائر بشرية ومادية.

وكشف أن تركيا اختبرت جاهزيتها للزلازل عبر 94 ألفاً و207 اختبارات منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح أن اختبار اليوم جرى تزامناً مع الذكرى السنوية لزلزال دوزجة عام 1999.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية دوزجة شمال غربي تركيا شهدت زلزالاً بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1999 عند الساعة 18:57، استمر لمدة 30 ثانية وخلف نحو 845 قتيلاً و4948 جريحاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us