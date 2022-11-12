سياسة
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أردوغان: نستعد لإنشاء سوق دولية متقدمة للغاز الطبيعي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لديها 7 خطوط أنابيب دولية للغاز الطبيعي ومنشآت للغاز الطبيعي المسال برية واثنتان في البحر، مؤكداً أن حكومته تستعد لإنشاء سوق دولية متقدمة للغاز الطبيعي .
أردوغان: نستعد لإنشاء سوق دولية متقدمة للغاز الطبيعي
أردوغان: نتخذ خطوات تؤهل تركيا لأن تكون مركزاً للغاز الطبيعي / صورة: AA
12 نوفمبر 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته تستعد لإنشاء سوق دولية متقدمة للغاز الطبيعي في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته عبر اتصال مرئي السبت في حفل إيصال الغاز الطبيعي إلى مناطق جديدة بولاية قسطمونو شمالي تركيا.

وأشار أردوغان إلى اتخاذ خطوات تؤهل تركيا لأن تكون مركزاً للغاز الطبيعي، وتواصُل أعمالها لتزويد جميع المدن بشبكات الغاز.

وقال إن تركيا لديها 7 خطوط أنابيب دولية للغاز الطبيعي، ومنشآت للغاز الطبيعي المسال برية واثنتان في البحر، إلى جانب منشآت تخزين للغاز الطبيعي تحت الأرض.

وأوضح أن سعة الغاز الطبيعي اليومية لتركيا وصلت إلى 360 مليون متر مكعب.

وأكّد أنه بفضل مستودعاتها الخاصة بتخزين الغاز الطبيعي، يمكن لتركيا اليوم أن تلبي الارتفاع المفاجئ في الطلب خلال فصل الشتاء دون إحداث ضغط على النظام أو وضع عبء إضافي عليه.

ولفت إلى استمرار أعمال بناء منشأة جديدة للغاز الطبيعي المسال العائم في منطقة ساروس المطلة على بحر إيجة، وتوسيع منشاة تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في منطقة سيليفري بإسطنبول.

وبيّن أنه عندما يدخل الغاز المحلي حيز الاستخدام ستصبح تركيا دولة تتنافس فيها شحنات الغاز الطبيعي مع بعضها وتشرف على تحديد السعر المرجعي للسوق في منطقتها.

كما أكد استعداد تركيا لإقامة أي نوع من التعاون مع الأطراف الأخرى من أجل مد خطوط أنابيب جديدة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

وأردف: "لهذا نحن على اتصال وثيق مع دول في منطقة واسعة بدءاً من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وصولاً إلى البحر المتوسط".

وزاد: "نستعد لإنشاء سوق غاز طبيعي متقدم في بلدنا، حيث تجتمع فيه جهات فاعلة متعددة، ومنتجات متعددة، وعقود متعددة معاً وتحدد الأسعار المرجعية".

وتابع: "نعمل ليلاً ونهاراً لتقديم مزيد من الأخبار السارة ومنح إنجازات جديدة لشعبنا في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة عام 2023 الذكرى المئوية لجمهوريتنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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