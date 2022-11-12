يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشاركة بالقمة الـ17 لمجموعة العشرين المزمع انعقادها بمدينة بالي الإندونيسية بين 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان السبت أن قادة مجموعة العشرين سيتبادلون الآراء حول "أمن الغذاء والطاقة" و"الصحة" و"التحول الرقمي" خلال 3 جلسات تعقد في إطار القمة.

وأضافت أن الرئيس أردوغان سيعقد لقاءات مع زعماء عدد من الدول على هامش القمة، كما سيعقد اجتماعاً موسعاً مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الاثنين المقبل.

ومن المنتظر أن يستعرض الرئيسان العلاقات الثنائية بكل جوانبها، كما سيبحثان سبل تطوير التعاون القائم بين البلدين، حسب البيان نفسه.