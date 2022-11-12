سياسة
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أردوغان يعتزم المشاركة بقمة الـ20 بإندونيسيا
أعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الرئيس التركي سيشارك في القمة الـ17 لمجموعة العشرين المزمع انعقادها بمدينة بالي بإندونيسيا الشهر الجاري. وعلى هامش القمة سيعقد أردوغان لقاءات مع زعماء عدد من الدول على رأسهم الرئيس الإندونيسي.
أردوغان يعتزم المشاركة بقمة الـ20 بإندونيسيا
اجتماع وزراء المالية والصحة لمجموعة العشرين في بالي - إندونيسيا  / صورة: Reuters
12 نوفمبر 2022

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشاركة بالقمة الـ17 لمجموعة العشرين المزمع انعقادها بمدينة بالي الإندونيسية بين 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان السبت أن قادة مجموعة العشرين سيتبادلون الآراء حول "أمن الغذاء والطاقة" و"الصحة" و"التحول الرقمي" خلال 3 جلسات تعقد في إطار القمة.

وأضافت أن الرئيس أردوغان سيعقد لقاءات مع زعماء عدد من الدول على هامش القمة، كما سيعقد اجتماعاً موسعاً مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الاثنين المقبل.

ومن المنتظر أن يستعرض الرئيسان العلاقات الثنائية بكل جوانبها، كما سيبحثان سبل تطوير التعاون القائم بين البلدين، حسب البيان نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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