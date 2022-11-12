سياسة
3 دقيقة قراءة
صور | بانكسي يكشف النقاب عن جدارية جديدة في بلدة أوكرانية خربتها الحرب
كشف فنان الجرافيتي الشهير بانكسي النقاب عن أحد أعماله الفنية في بلدة بورودينكا الأوكرانية التي سيطرت عليها موسكو حتى أبريل/نيسان ولحقت بها أضرار جسيمة جراء الاشتباكات في الأيام الأولى من الهجوم الروسي.
صور | بانكسي يكشف النقاب عن جدارية جديدة في بلدة أوكرانية خربتها الحرب
تصوّر الجدارية لاعبة جمباز تؤدي حركة الوقوف على اليدين على كومة صغيرة من الركام الخرساني / صورة: AFP
12 نوفمبر 2022

أطل فنان الغرافيتي البريطاني الشهير بانكسي مجدداً عبر رسم جدارية على مبنى تعرّض للقصف خارج العاصمة الأوكرانية، في ما وصفه الأوكرانيون بأنه رمز لبلدهم.

ونشر بانكسي مساء الجمعة على إنستغرام ثلاث صور للعمل الفني وهو عبارة عن لاعبة جمباز واقفة على يديها ورأسها إلى أسفل وسط أنقاض مبنى مهدم في بلدة بوروديانكا شمال غربي كييف، وأرفقها بتعليق "بوروديانكا، أوكرانيا".

ومثل بوتشا وإيربين تعرّضت بوروديانكا لقصف روسي كثيف وأصبحت رمزاً للدمار الذي خلفه هجوم موسكو منذ فبراير/شباط.

وسيطرت القوات الروسية على البلدة لفترة وجيزة قبل انسحابها منها في أبريل/نيسان.

وظهر عمل واحد آخر على الأقل قبل ذلك من الجرافيتي يحمل توقيع بانكسي في بورودينكا، وإن كان الفنان لم ينشر صورة لذلك العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو رسم لرجل خلال ممارسة رياضة الجودو أمام طفل صغير ولكنه يطرح الرجل أرضاً.

وقال أوليكسي سافوتشكا (32 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية السبت تعليقاً على الجدارية: "إنه رمز أننا لا ننكسر.. وأن بلدنا لا ينكسر".

وظهر عدد من الجداريات بأسلوب بانكسي في كييف وحولها ما دفع الأوكرانيين إلى الاعتقاد أن فنان الشارع المجهول الهوية قد يكون موجوداً في البلاد التي مزقتها الحرب.

وتوافد عدة متفرجين لمشاهدة العمل الفني، وقطع بعضهم مسافة 60 كيلومتراً بالسيارة من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت ألينا مازور (31 عاماً)، وهي من الزائرين القادمين من كييف: "هذه لحظة تاريخية لبلدنا، أن تأتي شخصيات مثل بانكسي وغيره من المشاهير إلى هنا ويظهرون للعالم ما تفعله روسيا بنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us