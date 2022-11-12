احتضنت مدينة إسطنبول السبت فاعلية للأطفال تحت عنوان "مهرجان الشيخ زايد لألعاب الأطفال التقليدية".

وحسب مراسل الأناضول جرت الفاعلية بتنظيم مشترك بين "وقف الشيخ زايد لحماية ورعاية الطفل" الإماراتي و"اتحاد ألعاب الأطفال والنوادي الرياضية" التركي.

وفي كلمة له قال السفير الإماراتي لدى تركيا سعيد الظاهري إن الدولتين "اجتمعتا على العمل الإنساني المشترك والقيم النبيلة حتى أصبحتا أيقونتين في العمل الإنساني الإقليمي والدولي".

وأعرب عن فخره بهذا الحدث الذي "يسعد مئات الأطفال ويؤكد متانة العلاقات التاريخية والحضارة التي تجمع قيادة البلدين والشعبين الصديقين".

بدوره قال إسماعيل أرغونش نائب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا إن "الفاعلية لها أهمية كبيرة من ناحية تشكيل الوعي".

وأشار أرغونش إلى أن "العادات والتقاليد في بعض الأحيان تقرّب الشعوب، ومثل هذه الفاعليات هي انعكاس للسلام والأخوّة".

وأضاف: "يوجد دائماً جيل رائد في تاريخ المجتمعات التي تحقق مكانته وتحميه، ونحن هنا مع الأطفال اليوم نخطو نحو إنشاء جيل رائد".

وتابع بأن "اكتساب الطفل لشخصيته ومهاراته يتحقق من خلال التأثيرات التي يحصل عليها من المجتمع الذي يحيط به".

وأضاف: "نحن في الوزارة نولي أهمية قصوى للأسرة لأن الأسرة القوية تعني تركيا قوية، ونتحرك من هذا المنطلق، ونعمل على حل جميع المشكلات والشؤون الأسرية".

وأشار إلى أن "الأطفال هم الأسرة، فهم الحاضر والمستقبل، وأولويتنا أن يكبر الأطفال الذين يحتاجون إلى الحماية ضمن جوّ أسرة، وخدماتنا في هذا الصدد شملت 150 ألف طفل".

من جانبه قال محمد موتلو رئيس "اتحاد ألعاب الأطفال والنوادي الرياضية" التركي إن الاتحاد يتهيأ لإجراء بطولة للألعاب التقليدية للأطفال مطلع العام المقبل.