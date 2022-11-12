سياسة
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احتفاء بالقوات الأوكرانية في خيرسون.. وزيلنسكي يحذر: الوضع بدونيتسك جحيم
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية دمرت البنية التحتية الحيوية بمدينة خيرسون الجنوبية قبل الفرار، مضيفاً أن السلطات المحلية بدأت إعادة الاستقرار إلى المدينة، فيما رحب السكان المبتهجون بوصول القوات الأوكرانية إلى وسط المدينة.
احتفاء بالقوات الأوكرانية في خيرسون.. وزيلنسكي يحذر: الوضع بدونيتسك جحيم
استقبال القوات الأوكرانية بالورود في خيرسون بعد الانسحاب الروسي / صورة: AA
12 نوفمبر 2022

استقبل قرويون يحملون الورود على الطريق إلى مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا اليوم السبت الجنود الأوكرانيين بعد أن تدفقوا لإحكام السيطرة على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو عقب تقهقر روسي مثير للذهول.

واستمر دوي إطلاق قذائف المدفعية من الجانبين حول مطار خيرسون الدولي، وقالت الشرطة إنها تقيم نقاط تفتيش في المدينة وحولها وتكسح الألغام التي زرعها الروس قبل انسحابهم.

وقال رئيس البلدية إن الوضع الإنساني "قاسٍ" بسبب نقص المياه والأدوية والخبز في المدينة التي احتفل سكانها بتحريرهم الذي وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة بأنه "يوم تاريخي".

معارك دونيتسك “جحيم”

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية دمرت البنية التحتية الحيوية في مدينة خيرسون الجنوبية قبل الفرار، مضيفاً أن السلطات المحلية بدأت إعادة الاستقرار إلى المدينة.

وتقاوم القوات الموالية لموسكو مقاومة أشد في أماكن أخرى، وقال زيلينسكي إن المعارك في منطقة دونيتسك بشرق البلاد "كالجحيم".

وقال زيلينسكي في خطاب مصور: "قبل الفرار من خيرسون دمّر المحتلون كل البنية التحتية الحيوية: الاتصالات والمياه والتدفئة والكهرباء".

وتابع: "(الروس) في كل مكان لديهم نفس الهدف: إذلال الناس قدر الإمكان. لكننا سنصلح كل شيء، صدقوني".

وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية سيطرت على أكثر من 60 تجمعاً سكانياً في منطقة خيرسون.

وأشار إلى أن تمكن أوكرانيا من تنفيذ عمليات ناجحة في خيرسون ومناطق أخرى يرجع جزئياً إلى المقاومة في منطقة دونيتسك في مواجهة الهجمات الروسية المتكررة.

وقال: "الوضع هناك كالجحيم، تدور معارك ضارية هناك كل يوم... لكن وحداتنا تدافع بشجاعة، إنها تتحمل ضغط الغزاة الرهيب وتحافظ على خطوطنا الدفاعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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