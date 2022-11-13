سياسة
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مُلهم فيلم "تيرمنال".. وفاة إيراني أقام 18 عاماً في مطار بباريس
توفي السبت اللاجئ الإيراني مهران كريمي ناصري، الذي عاش لمدة 18 عاماً في مطار شارل ديغول بباريس وألهمت قصته ستيفن سبيلبرغ، مُخرج فيلم "تيرمنال" الشهير الذي أدى بطولته النجم الأمريكي توم هانكس عام 2004.
مُلهم فيلم "تيرمنال".. وفاة إيراني أقام 18 عاماً في مطار بباريس
اللاجئ الإيراني مهران كريمي ناصري، الذي عاش لمدة 18 عاماً في مطار شارل ديغول بباريس/ صورة: AFP
13 نوفمبر 2022

توفي السبت اللاجئ الإيراني مهران كريمي ناصري، الذي عاش لمدة 18 عاماً في مطار شارل ديغول بباريس وألهم المخرج ستيفن سبيلبرغ بصنع فيلمه "تيرمنال" (المحطة) الشهير.

أقام الإيراني مهران كريمي ناصري، المولود في عام 1945، في المبنى رقم 1 بمطار شارل ديغول في الفترة من عام 1988 حتى عام 2006، في البداية بسبب مشكلة قانونية لافتقاره إلى أوراق الإقامة، وبعد ذلك برغبته، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية.

وأصيب ناصري في المطار بنوبة قلبية توفى إثرها في مبنى الركاب إف 2، وفقاً لمسؤول في هيئة مطار باريس.

وقال المسؤول إن عناصر الشرطة وفريقاً طبياً قدموا له الإسعافات الطبية لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه. وطلب المتحدث عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مصرح له الحديث إلى وسائل الإعلام.

ووفقاً لبعض مسؤولو المطار، أقام ناصري في المبنى رقم 1 في الأسابيع الأخيرة قبل وفاته.

وألهمت قصة ناصري ستيفن سبيلبرغ، مُخرج فيلم "تيرمنال" الشهير الذي أدى بطولته النجم الأمريكي توم هانكس عام 2004.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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