سياسة
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شاهد | اصطدام طائرتين من الحرب العالمية الثانية خلال عرض جوي في تكساس
اصطدمت طائرتان من الحرب العالمية الثانية وسقطتا على الأرض خلال عرض جوي السبت في مدينة دالاس بولاية تكساس، وقالت هيئة تنظيم الطيران في بيان إن قاذفة من طراز بوينغ بي-17 فلاينغ فورتريس ومقاتلة من طراز بيل بي-63 كينغ كوبرا اصطدمتا الساعة 13:20.
شاهد | اصطدام طائرتين من الحرب العالمية الثانية خلال عرض جوي في تكساس
شاهد | اصطدام طائرتين من الحرب العالمية الثانية خلال عرض جوي في تكساس. / صورة: AP
13 نوفمبر 2022

اصطدمت طائرتان من الحرب العالمية الثانية وسقطتا على الأرض خلال عرض جوي السبت في مدينة دالاس بولاية تكساس، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية، دون أن تتوافر لديها في هذه المرحلة معلومات عن عدد الضحايا.

وقالت هيئة تنظيم الطيران في بيان إن قاذفة من طراز بوينغ بي-17 فلاينغ فورتريس ومقاتلة من طراز بيل بي-63 كينغ كوبرا اصطدمتا الساعة 13:20 (19:20 بتوقيت غرينتش).

وأضافت إدارة الطيران "في هذه المرحلة لا نعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متنهما"، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقاً. وحمّل شهود مقاطع فيديو للواقعة، ظهر في أحدها سقوط إحدى الطائرتين على الأرض.

وتحدّث مطار "دالاس التنفيذي" على تويتر عن وقوع "حادثة" خلال عرض لطائرات عسكريّة تعود إلى أربعينات القرن الماضي، نُظّم في إطار عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

وقال رجال الإطفاء إنهم توجهوا إلى مكان الحادث، دون أن تتوافر معلومات أخرى في هذه المرحلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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