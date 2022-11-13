سياسة
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ترمب يزوج ابنته لملياردير عربي يصغرها بسنوات
تزوجت تيفاني ترمب، من الملياردير اللبناني الأصل، مايكل بولس، في حفل حضره جميع أفراد العائلة في بالم بيتش بولاية فلوريدا. ارتدت تيفاني ثوباً من تصميم مصمم الأزياء الشهير إيلي صعب، ووصفت والدتها الحفل بأنه "لبناني-أمريكي".
ترمب يزوج ابنته لملياردير عربي يصغرها بسنوات
ترمب يزوج ابنته لملياردير عربي يصغرها بسنوات/ صورة: مجلة "بيبول"
13 نوفمبر 2022

زف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ابنته تيفاني (29 عاماً)، إلى رجل أعمال السبت في حفل حضره جميع أفراد العائلة في مارا لاغو، بولاية فلوريدا.

ووفق مجلة "بيبول"، فإن العريس، مايكل بولس، هو رجل أعمال لبناني-أمريكي (25 عاماً)، ينحدر من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في نيجيريا، حيث كان تقدم لخطبة تيفاني في أثناء وجود ترمب في البيت الأبيض قبل نحو عامين، وأهداها خاتماً للزفاف قيمته 1.2 مليون دولار.

وتزوجت تيفاني ترمب مايكل بولس يوم السبت في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وتيفاني ابنة ترمب، من زوجته الممثلة مارلا مابلز، التي تزوجها خلال السنوات 1993-1999. وهي الأخت غير الشقيقة لإيفانكا ودونالد جونيور وإريك وبارون.

وقالت مارلا مابلز والدة تيفاني للمجلة: "نحن نركز على هذا الاتحاد المقدس ونرحب بالأصدقاء والعائلة، وليس على السياسة"، مضيفة أن العائلة اختارت ذلك المكان لأنه "كان منزل طفولة تيفاني والمكان الذي وُلدت فيه".

ويضيف مصدر اجتماعي للمجلة: "لم تكن تيفاني أبدا حاجزاً بين الناس"، مشيراً إلى أن جميع أعضاء عائلة ترمب كانوا حاضرين في هذه المناسبة العائلية السعيدة.

وقالت مابلز، التي ارتدت ثوباً من تصميم إيلي صعب (مصمم أزياء لبناني) "إنه حفل زفاف لبناني-أمريكي، لذلك كنا سعداء للغاية لأن إيلي صعب يخلق السحر".

وجرى تصميم كعكة الزوجين على غرار كعكة زفاف سيلفيا وينستوك التي يبلغ طولها 7 أقدام.

وأعلنت عائلة ترمب زواج تيفاني، قبل أيام من إعلان ترمب ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024، الثلاثاء المقبل. وأشار تقرير "بيبول" إلى أن جميع أفراد عائلة ترمب حضروا الزفاف.

وفي وقت من الأوقات، كانت تيفاني تتطلع إلى اليونان موقعاً لحفل زفاف ثان في الخارج، حسبما ذكرت مصادر للمجلة بعد أن قررت إقامة الاحتفال الرئيسي في الولايات المتحدة في مار إيه لاغو، على بعد أقل من ساعتين شمال مقر إقامة الزوجين الحالي في ميامي.

وهو نفس المكان حيث يقول والدها إنه سيصدر "إعلاناً كبيراً للغاية" الثلاثاء حول خططه لتقديم ترشح ثالث للبيت الأبيض.

وخلال معظم فترة حكم ترمب، كانت ابنته الصغرى بعيدة عن الأنظار، وفي بعض الأحيان، كانت تمتد لأشهر طويلة دون رؤية والدها أو التحدث إليه.

وقال مصدر مقرب من تيفاني للمجلة في عام 2018: "كانت علاقتهما دائماً متوترة طوال حياتها، وتفاقمت بسبب الرئاسة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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