انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني، رد فعل فرنسا "العدواني" لإنهاء الأخيرة صفقة اللاجئين مع تفاقم الخلاف الدبلوماسي عقب رفض إيطاليا استقبال سفينة مهاجرين.

وقالت زعيمة اليمين المتطرف في مؤتمر صحفي في روما: "أدهشني رد الفعل العدواني للحكومة الفرنسية، وهو أمر غير مفهوم وغير مبرر".

ورفضت ميلوني مزاعم فرنسا بأن حكومتها الجديدة تتهرب من مسؤولياتها لنقل المهاجرين عبر البحر المتوسط.

وأكدّت ميلوني استعداد بلادها للحديث والتفاوض من أجل إيجاد حلول أوروبية حول قضية الهجرة.

والجمعة الماضية، رست سفينة تديرها منظمة خيرية تحمل نحو 230 مهاجراً جرى إنقاذهم في البحر في ميناء فرنسي بعد أن رفضت إيطاليا استقبالها.

ووافقت الحكومة الفرنسية على استقبال السفينة أوشن فايكينغ منتقدة بشدة رفض الحكومة اليمينية الجديدة في روما ذلك، قائلة إنها ستعلق خطط استقبال ثلاثة آلاف مهاجر موجودين بالفعل في إيطاليا.

وفي الشهر الماضي، اجتمعت ميلوني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إذ ركز الاجتماع "الودي والمثمر" على "الحاجة إلى استجابات سريعة ومشتركة لارتفاع أسعار الطاقة" على المستوى الأوروبي، وتطرق إلى "دعم أوكرانيا" و"إدارة تدفقات الهجرة".