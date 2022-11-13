سياسة
4 دقيقة قراءة
150 مرشحاً في الانتخابات.. المسلمون يضاعفون حضورهم السياسي في أمريكا
أظهرت انتخابات التجديد النصفي الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية أن المسلمين لم يعودوا على هامش الحياة السياسية في البلاد بعدما ترشح 150 مسلماً أمريكياً لمناصب سياسية في الانتخابات، في حين فاز منهم ما لا يقل عن 83 مرشحاً.
150 مرشحاً في الانتخابات.. المسلمون يضاعفون حضورهم السياسي في أمريكا
أمريكيون مسلمون يصوتون بالانتخابات في نيويورك/صورة: Reuters
13 نوفمبر 2022

تظهر نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية أن المسلمين الأمريكيين لم يعودوا على هامش السياسة الأمريكية، بعدما ترشح 150 شخصاً منهم بالانتخابات.

ووفق مجلة "تايم" الأمريكية، فاز المسلمون الأمريكيون بما لا يقل عن 83 مقعداً في انتخابات التجديد النصفي المحلية والولائية والفيدرالية اعتباراً من صباح يوم الخميس الماضي، وذلك اعتماداً على نتائج لتحليل أجراه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) و(جيتباك) وهي منظمة غير ربحية تهتم بزيادة التمثيل السياسي للمسلمين في الولايات المتحدة.

وحسب التحليل ترشح ما يقرب من 150 مسلماً أمريكياً هذا العام لمناصب سياسية، بما في ذلك 51 مرشحاً تشريعياً عن الولايات في 23 ولاية أمريكية.

ووفق المجلة، كادت الانتخابات النصفية التي جرت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني أن تجعل من الدكتور محمد أوز أول عضو مسلم أمريكي في مجلس الشيوخ، لكن خسارته أمام الديمقراطي جون فيترمان في ولاية بنسلفانيا حطمت آماله.

وتجاوزت انتصارات هذا العام الرقم القياسي السابق البالغ 71 الذي احتسبه مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية وجيتباك في عام 2020، حيث أصبح العديد من المسلمين أول ممثلين لمجتمعاتهم يدخلون إلى حقل السياسة في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، فازت نبيلة سيد البالغة من العمر 23 عاماً وعبد الناصر رشيد البالغ من العمر 33 عاماً بمقاعد في إلينوي. كما أصبح سلمان بوجاني وسليمان لالاني أول مسلمين ينتخبان لعضوية المجلس التشريعي في تكساس، أما في جورجيا، أصبحت الأمريكية الفلسطينية روا رومان أول امرأة مسلمة تُنتخب لمجلس الدولة. وإجمالاً، انتخبت جورجيا أربعة أميركيين مسلمين لمنصب الرئاسة.

ووفق المجلة، فإن انتصارات الأمريكيين المسلمين مثل إسلام تساعد على وضع خارطة طريق لتمثيل فيدرالي أكبر.

وتضيف: "اليوم، يميل معظم المسلمين بشكل كبير إلى الديمقراطيين، خاصة وأن عديداً من الجمهوريين قد دعموا السياسات التي تضر بالمجتمع المسلم، بما في ذلك برامج المراقبة الشاملة والتنميط الديني. جميع الديمقراطيين الأربعة المنتخبين للكونغرس حتى الآن هم من الديمقراطيين، بالرغم من شعور بعض المسلمين بعدم الثقة تجاه الحزب".

ويمكن أن يكون لهؤلاء المشرعين في الولاية تأثير هائل على المجتمعات المحلية، إذ تقول زينب محمد البالغة من العمر 25 عاماً ، والتي في عضوية مجلس الشيوخ في ولاية مينيسوتا: "في الواقع، يمكننا صياغة الميزانية، مليارات الدولارات لولايتنا، وجعلها أفضل لمجتمعنا".

ويشير روبرت مكاو، مدير الشؤون الحكومية في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، إلى أن "الجالية الأمريكية المسلمة هي من بين المجتمعات الدينية الأكثر تنوعاً في البلاد، إذ إنه نادراً ما يكون المسلمون مسلمين فقط. هم أيضاً عرب، أو أمريكيون من أصل أفريقي، أو جنوب آسيوي، أو عرق آخر لديهم تجاربهم الفريدة لإضافتها إلى عملية صنع السياسات".

ووفقاً لمجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية "كير"، شهدت انتخابات التجديد في جورجيا ترشُّح عدد "غير مسبوق" من المسلمين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وفاز الحزب الديمقراطي، السبت، بالمقعد الذي كان يحتاج إليه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ، وهو نصر حاسم لاستمرارية رئاسة جو بايدن، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وقال بايدن الأحد إنّ النجاح غير المتوقّع للديمقراطيّين في انتخابات منتصف الولاية وضعه في موقف أقوى لإجراء محادثات حاسمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وصوّت أكثر من 46 مليون أمريكي قبل يوم الانتخابات إما حضوريّاًً وإما بالبريد، وفقاً لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us