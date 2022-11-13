سياسة
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بقيمة 1.4 مليار دولار.. مجموعة العشرين تطلق صندوقاً لمواجهة الأوبئة
يستهدف الصندوق الذي أطلقته إندونيسيا، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، الدول المنخفضة إلى المتوسطة الدخل لتمويل تدابير من بينها جهود المراقبة والرصد وزيادة معدل الوصول إلى اللقاحات.
بقيمة 1.4 مليار دولار.. مجموعة العشرين تطلق صندوقاً لمواجهة الأوبئة
مجموعة العشرين تطلق صندوقاً لمكافحة الأوبئة / صورة: AFP
13 نوفمبر 2022

أطلق وزراء الصحة والمال في دول مجموعة العشرين صندوقا بقيمة 1.4 مليار دولار للتعامل مع أي وباء عالمي جديد قد يتفشى مستقبلاً، وذلك قبيل انطلاق أعمال قمة قادة التكتل المرتقبة الأسبوع المقبل في جزيرة بالي الإندونيسية.

ويعد الصندوق الذي تشارك فيه 24 دولة من بين النتائج المبكرة للقمة التي من المستبعد أن تحقق أي تقدّم يذكر على صعيد أزمة أوكرانيا، لتغيّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عنها.

وأُعلن عن الصندوق خلال مؤتمر صحافي عقده الأحد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وتحدّث خلاله المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

وقال ويدودو في خطاب عبر الفيديو إن مجموعة العشرين اتّفقت على تأسيس صندوق وبائي من أجل منع الأوبئة والاستعداد لها.

ساهم مانحون من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجموعة العشرين، إضافة إلى منظمات خيرية، في التمويل. لكنه غير كاف".

ولفت إلى الحاجة لمبلغ قدره 31 مليار دولار للتعامل مع أي وباء عالمي جديد قد يتفشى مستقبلاً.

وقال "علينا ضمان صمود المجتمع في مواجهة الوباء. لا يمكن لوباء أن يواصل حصد الأرواح وتدمير مفاصل الاقتصاد العالمي".

وساهمت الولايات المتحدة بمبلغ قدره 450 مليون دولار، أي قرابة ثلث إجمالي التمويل.

وذكّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الصندوق المشترك يعد مثالاً لما يمكن لمجموعة العشرين القيام به للتعامل مع المشاكل التي يواجهها العالم.

وقالت "أشعر بالفخر إزاء ما حققناه. أعتقد أن الخطوات التي اتخذناها هذا العام ستساعد في إيصال رؤية بشأن هندسة صحية عالمية في حال أفضل وأكثر استجابة".

كانت إندونيسيا في مرحلة ما بؤرة لكورونا عندما اجتاحت موجة إصابات بالمتحورة دلتا البلاد في منتصف العام 2021.

وضغط العدد الكبير من الإصابات على نظامها الصحي وأنتجت جاكرتا لقاحاً جرى تطويره محليا في ظل امتعاض البلدان الأقل دخلاً من تخزين الدول المتقدّمة اللقاحات من أجل مواطنيها.

وتشمل البلدان الأساسية المانحة التي ساهمت في الصندوق أيضاً بريطانيا والهند والصين وفرنسا وكندا وأستراليا واليابان.

وقال مالباس: "نجتمع في فترة تشهد أزمات عدة.. يعد هذا الصندوق الجديد أداة مهمّة لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتكون مستعدة بشكل أفضل للأزمات الصحية العالمية"، داعياً المزيد من الدول إلى المساهمة.

وأضاف "بإمكان صندوق الأوبئة أن يجعل العالم أكثر أماناً".

ولفتت وزيرة المال الإندونيسية سري مولياني إندراواتي في مؤتمر صحفي السبت إلى أنه من المتوقع أن تقدّم السعودية مساهمة للصندوق، لكن دون أن تحدد المبلغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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