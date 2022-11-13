سجّلت تركيا رقماً قياسياً في صادرات قطاع النسيج وموادها الخام إذ بلغت 8 مليارات و720 مليون دولار في الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري.

وحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، سجل القطاع زيادة بنسبة 5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت حصة إسطنبول الأكبر في صادرات القطاع في أكتوبر بـ361 مليون دولار تلتها ولاية غازي عنتاب بـ137 مليونا تلتها بورصة بـ 107 ملايين دولار.

وكانت الوجهة الأكبر لصادرات قطاع النسيج وموادها الخام في الأشهر العشرة الأولى هي إيطاليا بـ71 مليون دولار ثم بلاروسيا بـ53 مليون دولار ثم ألمانيا بـ41 مليون دولار.

أما الصادرات الإجمالية لتركيا في أكتوبر/تشرين الأول فسجلت زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتبلغ 21.3 مليار دولار، محققة رقماً قياسياً عند النظر لصادرات الشهر العاشر في الأعوام السابقة.

كما زاد إجمالي الصادرات بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر بنسبة 15.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 209.5 مليارات دولار.