سياسة
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الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو تشكيل الحكومة
كلّف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، زعيم حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو، تشكيل الحكومة بعد حصوله على توصية 64 نائباً من أصل 120 في الكنيست، في حين قال نتنياهو إنه سيبذل قصارى جهده لتشكيل حكومة مستقرة تعمل لصالح جميع سكان إسرائيل.
الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو تشكيل الحكومة
هرتسوغ يكلف نتنياهو تشكيل الحكومة / صورة: Reuters
13 نوفمبر 2022

منح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الأحد، زعيم حزب "الليكود" (يمين) بنيامين نتنياهو (73 عاماً) تفويضا بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد فوز معسكره في انتخابات الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وسبق وأن شغل نتنياهو منصب رئاسة الوزراء بين 1996 و1999، ثم لمدة 12 عاما متواصلة بين 2009 و2021.

والتقى نتنياهو الأحد هرتسوغ في منزله، ومنحه الأخير تفويضاً بتشكيل الحكومة.

وقال هرتسوغ خلال مراسم منح نتنياهو التفويض: "حقيقة وجود محاكمة ضد نتنياهو لم تغب عني، لكن حول الموضوع قراراً للمحكمة العليا"، وفق قناة "كان" الرسمية.

ومضى مخاطباً نتنياهو: "لذلك بعد التفكير ووفقاً للقانون، قررت أن أعهد إليك بتشكيل الحكومة".

ورفضت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) التماسات لمنع نتنياهو تولي منصب رئيس الوزراء في ظل محاكمته التي بدأت في 24 مايو/أيار 2020 في قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وخلال الأسبوع الماضي، التقى هرتسوغ قادة الأحزاب الممثلة برلمانياً للحصول على توصياتهم بشأن المرشح لتشكيل الحكومة، وحصل نتنياهو على توصية 64 نائباً (أعضاء معسكره).

وأمام نتنياهو مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمدها الرئيس 14 يوماً أخرى، وفي حال فشل سيكلف هرتسوغ مرشحاً آخر.

وقال نتنياهو، في تصريحات عقب تكليفه: "أشعر أنني متحمس مثل المرة الأولى التي حصلت فيها على التفويض قبل 26 عاماً"، حسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتابع: "سأكون رئيس وزراء للجميع، لمن انتخبوني ومن لم يفعلوا. هذا ما أؤمن به، هذه مسؤوليتي".

ومضى قائلاً: "إنهم (المعارضون له) يطلقون نبوءات غاضبة حول نهاية الدولة (إسرائيل) والديمقراطية. هذا ليس صحيحاً".

وأردف: "سنبذل قصارى جهدنا حتى تكون هذه حكومة مستقرة وناجحة ومسؤولة ومخلصة تعمل لصالح جميع سكان إسرائيل بلا استثناء".

والانتخابات الأخيرة هي الخامسة خلال أقل من أربع سنوات في ظل استقطاب حادة وعدم استقرار سياسي في إسرائيل.

وفاز حزب "الليكود" بـ32 مقعداً من أصل 120 في انتخابات الكنيست (البرلمان).

وبجانب "الليكود"، يتألف معسكر نتنياهو من تحالف "الصهيونية الدينية" (14 مقعداً) بقيادة بتسلإيل سموتريش الذي يضم حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير.

كما يشمل معسكر نتنياهو حزبي "شاس" (11 مقعداً) و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) الدينيين (حريديم).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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