سياسة
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مونديال قطر.. مسح أمني متواصل لملاعب كأس العالم بمشاركة قوات تركية
تشارك القوات المسلحة التركية مع وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل في قطر بإجراء مسح أمني لملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 قبيل انطلاقها لتأكيد خلوّها من المواد الكيميائية والمشعة.
مونديال قطر.. مسح أمني متواصل لملاعب كأس العالم بمشاركة قوات تركية
مسح أمني متواصل لملاعب كأس العالم بقطر قبيل انطلاق المونديال بمشاركة القوات المسلحة التركية / صورة: QNA
13 نوفمبر 2022

تواصل وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل في قطر الأحد مسحاً أمنياً لملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 قبيل انطلاقها لتأكيد خلوّها من المواد الكيميائية والمشعة.

وتستضيف قطر البطولة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو أول مونديال في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان إن المسح الأمني لملاعب البطولة يأتي بالتعاون مع اللجنة الأمنية للبطولة والقوات الشقيقة والصديقة.

وأظهرت صور بثتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) مشاركة عناصر من القوات المسلحة التركية في عملية المسح.

وتساهم القوات المسلحة التركية في "عملية درع كأس العالم" المنوط بها تأمين البطولة الأضخم والأبرز على مستوى المنتخبات في عالم كرة القدم.

ويشمل المسح الأمني الحالي ملعبَي "البيت" و"974" باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب "البيت".

والأسبوع الماضي بدأت وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل إجراءات المسح الأمني للملاعب وشمل ملعبَي "الجنوب" و"أحمد بن علي".

وتُقام مباريات البطولة على 6 ملاعب هي "البيت" و"974" و"الجنوب" و"أحمد بن علي" و"الثمامة" و"المدينة التعليمية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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