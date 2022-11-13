أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 بالانفجار الذي وقع بشارع استقلال في منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى أندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وأشار أردوغان إلى أنه "ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع استقلال عمل إرهابي لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك".

وأكد أن السلطات المعنية تواصل أعمالها للكشف عن مرتكبي هذا الهجوم والجهات التي تقف وراءه، وقال: "ليكن شعبنا على ثقة بأن منفذي تفجير شارع الاستقلال سينالون العقاب الذي يستحقونه".

وتوجّهت الشرطة وفرق الإنقاذ المعنية إلى موقع الانفجار الذي سُمِع دويه وشوهد المارة يركضون فراراً منه.

وقال والي مدينة إسطنبول علي يرليقايا إن الانفجار وقع الساعة 16:20 عصراً (بتوقيت إسطنبول) في شارع استقلال بمنطقة تقسيم.

وأضاف الوالي في تغريدة له على تويتر أن التطورات والتفاصيل ستُنشر تباعاً.