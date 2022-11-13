سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 بانفجار بشارع استقلال بإسطنبول
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين في الانفجار الذي وقع بشارع الاستقلال في منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول، مؤكداً أن منفذي التفجير سينالون العقاب الذي يستحقونه.
مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 بانفجار بشارع استقلال بإسطنبول
مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 في انفجار شارع تقسيم بإسطنبول / صورة: AFP
13 نوفمبر 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 بالانفجار الذي وقع بشارع استقلال في منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى أندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وأشار أردوغان إلى أنه "ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع استقلال عمل إرهابي لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك".

وأكد أن السلطات المعنية تواصل أعمالها للكشف عن مرتكبي هذا الهجوم والجهات التي تقف وراءه، وقال: "ليكن شعبنا على ثقة بأن منفذي تفجير شارع الاستقلال سينالون العقاب الذي يستحقونه".

وتوجّهت الشرطة وفرق الإنقاذ المعنية إلى موقع الانفجار الذي سُمِع دويه وشوهد المارة يركضون فراراً منه.

وقال والي مدينة إسطنبول علي يرليقايا إن الانفجار وقع الساعة 16:20 عصراً (بتوقيت إسطنبول) في شارع استقلال بمنطقة تقسيم.

وأضاف الوالي في تغريدة له على تويتر أن التطورات والتفاصيل ستُنشر تباعاً.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us