أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المتورطين في انفجار شارع استقلال بحي تقسيم في إسطنبول سينالون العقاب اللازم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمطار إسطنبول الأحد قبيل توجهه إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "ليكن شعبنا على ثقة بأن منفذي تفجير شارع الاستقلال سينالون العقاب الذي يستحقونه".

وأوضح أردوغان أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين، وترحم على أرواح الذين توفوا جراء الانفجار والشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف أردوغان أن مساعي التحكّم بتركيا وشعبها عبر الإرهاب لم ولن تحقق هدفها.

وأردف قائلاً: "ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك".

وأكد أن السلطات المعنية تواصل أعمالها للكشف عن مرتكبي هذا الهجوم الغادر والجهات التي تقف وراءه.

وأشار في هذا الخصوص إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود دور لامرأة في الانفجار.

ووقع عصر الأحد انفجار بشارع استقلال في منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول، وتوجّهت الشرطة وفرق الإنقاذ المعنية على الفور إلى موقع الانفجار الذي سُمِع دويه.

وأعلن والي المدينة علي يرليقايا في تغريدة عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى ومصابين، في انتظار الكشف عن تفاصيل الحادثة لاحقاً.