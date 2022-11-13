قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة غير مهتمة أبداً بما يقوله الاتحاد الأوروبي حول عضوية جمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب في منظمة الدول التركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك في إسطنبول الأحد قبيل توجهه إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين.

وأوضح أردوغان أن منح جمهورية شمال قبرص التركية صفة المراقب في منظمة الدول التركية خطوة مهمة للغاية.

وتابع قائلاً: "لا يهمنا ما قاله الاتحاد الأوروبي ولا وجهة نظره حول عضوية قبرص التركية بصفة مراقب في منظمة الدول التركية، ما يهمنا هو كيف ننظر إلى هذا الأمر وقد اتفقنا مع زعماء المنظمة على منح قبرص التركية هذه الصفة".

ورحبت الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية في بيانها الختامي عقب قمة المنظمة التي عقدت مؤخراً بمدينة سمرقند الأوزبكستانية بعضوية شمال قبرص التركية بصفة مراقب.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها إن أنقرة ستبذل جهوداً حثيثة من أجل ضمان نيل جمهورية شمال قبرص التركية الاعتراف من دول العالم.

وكان الاتحاد الأوروبي قال على لسان بيتر ستانو المتحدث باسم مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "أي عمل يهدف إلى التسهيل أو المساعدة على الاعتراف الدولي بالكيان القبرصي التركي بأي شكل من الأشكال يقوض بشكل خطير الجهود المبذولة لتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المحادثات برعاية الأمم المتحدة في جزيرة قبرص".