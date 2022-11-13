سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: عضوية شمال قبرص في "الدول التركية" خطوة مهمة ولا يهمنا رأي أوروبا
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منح جمهورية شمال قبرص التركية صفة المراقب بمنظمة الدول التركية خطوة مهمة للغاية، مؤكداً أن بلاده غير مهتمة بوجهة نظر أوروبا حيال ذلك.
أردوغان: عضوية شمال قبرص في "الدول التركية" خطوة مهمة ولا يهمنا رأي أوروبا
أردوغان: لا يهمنا رأي أوروبا في عضوية شمال قبرص بمنظمة الدول التركية / صورة: AA
13 نوفمبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة غير مهتمة أبداً بما يقوله الاتحاد الأوروبي حول عضوية جمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب في منظمة الدول التركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك في إسطنبول الأحد قبيل توجهه إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين.

وأوضح أردوغان أن منح جمهورية شمال قبرص التركية صفة المراقب في منظمة الدول التركية خطوة مهمة للغاية.

وتابع قائلاً: "لا يهمنا ما قاله الاتحاد الأوروبي ولا وجهة نظره حول عضوية قبرص التركية بصفة مراقب في منظمة الدول التركية، ما يهمنا هو كيف ننظر إلى هذا الأمر وقد اتفقنا مع زعماء المنظمة على منح قبرص التركية هذه الصفة".

ورحبت الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية في بيانها الختامي عقب قمة المنظمة التي عقدت مؤخراً بمدينة سمرقند الأوزبكستانية بعضوية شمال قبرص التركية بصفة مراقب.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها إن أنقرة ستبذل جهوداً حثيثة من أجل ضمان نيل جمهورية شمال قبرص التركية الاعتراف من دول العالم.

وكان الاتحاد الأوروبي قال على لسان بيتر ستانو المتحدث باسم مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "أي عمل يهدف إلى التسهيل أو المساعدة على الاعتراف الدولي بالكيان القبرصي التركي بأي شكل من الأشكال يقوض بشكل خطير الجهود المبذولة لتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المحادثات برعاية الأمم المتحدة في جزيرة قبرص".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us