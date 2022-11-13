سياسة
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فرنسا تدعو أوروبا "لاتخاذ قرار" بشأن رفض إيطاليا استقبال مهاجرين
طالبت فرنسا أوروبا بـ"الإسراع في اتخاذ قرار" بشأن رفض إيطاليا استقبال سفينة أوشن فايكينغ التي تحمل 230 مهاجراً.
فرنسا تدعو أوروبا "لاتخاذ قرار" بشأن رفض إيطاليا استقبال مهاجرين
فرنسا تطلب من أوروبا اتخاذ قرار بشأن رفض إيطاليا استقبال سفينة "أوشن فايكينغ" التي تحمل مهاجرين / صورة: AFP
13 نوفمبر 2022

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران الأحد أن فرنسا طلبت من أوروبا "الإسراع في اتخاذ قرار" بشأن رفض إيطاليا استقبال سفينة أوشن فايكينغ التي تحمل 230 مهاجراً.

وأنزلت سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية العاملة قبالة سواحل ليبيا، ناجين في فرنسا لأول مرة.

وهو إجراء "استثنائي" فرضه "واجب الإنسانية"، وفق وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وينص القانون البحري على أن هذا الإنزال يجري قرب منطقة الإنقاذ أي بين ليبيا وإيطاليا.

وانتقد فيران مجدداً الأحد عبر تليفزيون "بي إف إم تي في" إيطاليا لرفضها استقبال السفينة، وقال إن "القرار أحادي الجانب غير مقبول (...) ويستدعي ردوداً أوروبية".

وتابع: "الإجابة الأولى إنسانية، وقد تمت" برسو السفينة في ميناء طولون الجمعة.

وأضاف: "الإجابة الثانية هي التذكير بالتزامات" إيطاليا و"إذا رفضت يجري النظر في أي إجراء مفيد".

وأردف فيران بأن فرنسا "طلبت من أوروبا الإسراع باتخاذ قرار بشأن الإجراءات الواجبة" في وقت "تتخلى إيطاليا عن مسؤوليتها تجاه جيرانها وأصدقائها الفرنسيين".

وفي أثناء إعلانه الخميس قرار السماح برسو "أوشن فايكينغ" كشف دارمانان أن فرنسا ستُعلّق "بأثر فوري" التزامها استقبال 3500 مهاجر يوجدون حالياً في إيطاليا.

وأدانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة رد فعل فرنسا معتبرة أنه "عدائي وغير مفهوم وغير مبرر".

وأكدت إيطاليا أن دولاً عدة تعهدت منذ يونيو/حزيران استقبال 8000 مهاجر لمساعدة روما، لكنها لم تستقبل مذاك سوى 117 منهم.

ووُضع 190 من المهاجرين الذين أنزلتهم "أوشن فايكينغ" في فرنسا بمركز حُوّل بهذه المناسبة إلى منطقة انتظار دولية مغلقة وآمنة، وقد بدأ موظفو المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية النظر بمطالب لجوئهم، فيما أودع اثنان المستشفى، وفق السلطات المحلية.

كما يساعدهم الصليب الأحمر على التواصل مع عائلاتهم. وزار المركز الأحد عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وممثلي نقابة المحامين في طولون، فيما أعربت جمعيات عن أسفها لوضع المهاجرين في مركز مغلق.

وسيغادر ثلثا مهاجري "أوشن فايكينغ" فرنسا إلى 11 دولة أوروبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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