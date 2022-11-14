فُتح شارع استقلال التاريخي في حي تقسيم بإسطنبول مجدداً أمام المشاة والسائحين، بعد إغلاقه عقب التفجير الإرهابي الذي وقع فيه عصر الأحد.

وعقب انتهاء تحقيق قوات الأمن والشرطة، أزالت فرق بلدية إسطنبول المقاعد المتضررة وأجرت أعمال التنظيف اللازمة في مكان التفجير في ظل الوجود الأمني لقوات الشرطة الخاصة وقوات مكافحة الشغب، الذين استمر عملهم منذ وقوع التفجير وحتى الصباح الباكر.

وعاد شارع استقلال إلى حركته الطبيعية وفُتح أمام المشاة والسائحين من جديد عقب انتهاء فرق البلدية من أعمال التنظيف.

وأسفر تفجير إسطنبول الأحد عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 81 آخرين، حسب تصريح نائب رئيس الجمهورية التركية فؤاد أوقطاي.