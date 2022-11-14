وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إلى جزيرة بالي الإندونيسية، للمشاركة في القمة 17 لدول مجموعة العشرين المرتقبة في اليومَين المقبلَين.

وكان في استقبال أردوغان بمطار بالي الدولي عدد من المسؤولين بينهم وزير الصحة الإندونيسي بودي غونادي صادقين، وسفير أنقرة أحمد جميل ميرأوغلو.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان ووزراء، الخارجية مولود جاوش أوغلو والدفاع خلوصي أقار، والخزانة والمالية نور الدين نباتي والزراعة وحيد كيريشجي.

كما يرافقه متحدث رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك.