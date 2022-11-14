سياسة
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للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.. أردوغان يصل إلى جزيرة بالي في إندونيسيا
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إلى جزيرة بالي الإندونيسية، للمشاركة في القمة السابعة عشر لدول مجموعة العشرين المرتقبة في اليومَين المقبلَين، ويرافقه عدد من المسؤولين الأتراك.
للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.. أردوغان يصل إلى جزيرة بالي في إندونيسيا
للمشاركة في قمة العشرين.. أردوغان يصل إلى جزيرة بالي في إندونيسيا / صورة: AA
14 نوفمبر 2022

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إلى جزيرة بالي الإندونيسية، للمشاركة في القمة 17 لدول مجموعة العشرين المرتقبة في اليومَين المقبلَين.

وكان في استقبال أردوغان بمطار بالي الدولي عدد من المسؤولين بينهم وزير الصحة الإندونيسي بودي غونادي صادقين، وسفير أنقرة أحمد جميل ميرأوغلو.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان ووزراء، الخارجية مولود جاوش أوغلو والدفاع خلوصي أقار، والخزانة والمالية نور الدين نباتي والزراعة وحيد كيريشجي.

كما يرافقه متحدث رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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