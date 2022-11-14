فيما يأتي مقرّات وملاعب التدريب للمنتخبات المشاركة في مونديال 2022 في كرة القدم، المقرّر بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول في قطر.

المجموعة الأولى:

قطر: العزيزية بوتيك أوتيل (الدوحة، منطقة أسباير، 10 كيلومترات غرب وسط المدينة)- منطقة أسباير.

الإكوادور: حياة ريجنسي أوريكس (الدوحة، بالقرب من مطار حمد الدولي)- نادي مسيمير.

السنغال: صالة الدحيل الرياضية (الدوحة، منطقة الدحيل، 17 كيلومتراً شمال غرب المدينة)- نادي الدحيل.

هولندا: ذا ساينت ريجيس الدوحة (الدوحة، الخليج الغربي)- جامعة قطر.

المجموعة الثانية:

إنجلترا: فندق سوق الوكرة من تيفولي (الوكرة، 20 كيلومتراً جنوب الدوحة)- استاد نادي الوكرة.

إيران: فندق الريان الدوحة (الريان، 20 كيلومتراً غرب الدوحة)- نادي الريان.

الولايات المتحدة: مرسى ملاذ كمبينسكي، اللؤلؤة (الدوحة، جزيرة اللؤلؤة، 15 كيلومتراً شمال وسط المدينة)- نادي الغرافة.

ويلز: دلتا أوتيل سيتي سنتر (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- نادي السد.

المجموعة الثالثة:

الأرجنتين: جامعة قطر (الدوحة، 15 كيلومتراً شمال وسط المدينة)- جامعة قطر.

السعودية: شاطئ سيلين، من منتجعات مروَب (مسيعيد، 57 كيلومتراً جنوب الدوحة)- ملعب التدريب بسيلين.

المكسيك: سميسمة، من منتجعات مروَب (سميسمة 45 كيلومتراً شمال الدوحة)- نادي الخور.

بولندا: فندق إزدان بالاس (الدوحة، منطقة الدحيل، 11 كيلومتراً شمال-غرب وسط المدينة)- نادي الخريطيات.

المجموعة الرابعة:

فرنسا: منتجع وسبا المسيلة (الدوحة، 8 كيلومترات غرب وسط المدينة)- نادي السد.

أستراليا: مساكن الرياضيين الجديدة في أكاديمية أسباير (الدوحة، 10 كيلومترات غرب وسط المدينة)- منطقة أسباير.

الدنمارك: منتجع وسبا رتاج سلوى (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- نادي السيلية.

تونس: ويندهام غراند الدوحة ويست باي بيتش (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- ملعب العقلة.

المجموعة الخامسة:

إسبانيا: جامعة قطر (الدوحة، 15 كيلومتراً شمال وسط المدينة)- جامعة قطر.

كوستاريكا: دوسيت دي2 سلوى الدوحة (على بعد 20 دقيقة من مطار حمد الدولي)- النادي الأهلي.

ألمانيا: منتجع زُلال الصحي (الرويس، 110 كيلومترات شمال الدوحة)- استاد الشمال.

اليابان: راديسون بلو هوتيل (الدوحة، منطقة السد، على بعد نحو 4 كيلومترات من سوق واقف)- نادي السد.

المجموعة السادسة:

بلجيكا: منتجع وفِلَل هيلتون شاطئ سلوى (أبو سمرة، 90 كيلومتراً جنوب-غرب الدوحة)- ملعب التدريب بسلوى.

كندا: فندق سنتشوري بريمير (لوسيل، 15 كيلومتراً شمال الدوحة)- أم صلال.

المغرب: ويندهام الدوحة ويست باي (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- نادي الدحيل.

كرواتيا: هيلتون الدوحة (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- ملعب الإرسال.

المجموعة السابعة:

البرازيل: فندق وسبا ذا ويستن الدوحة (الدوحة، وسط المدينة)- استاد العربي (حمد الكبير).

صربيا: فندق ريكسوس الخليج (الدوحة، وسط المدينة)- النادي العربي.

سويسرا: لورويال ميريديان (لوسيل، 15 كيلومتراً شمال الدوحة)- جامعة الدوحة.

الكاميرون: بانيان تري في لاسيغال مشيرب (الدوحة، وسط المدينة)- نادي السيلية.

المجموعة الثامنة:

البرتغال: فندق السامرية من مجموعة أوتوغراف (السامرية، 30 كيلومتراً شرق-غرب الدوحة) - نادي الشحانية.

غانا: دابل تري، هيلتون (الدوحة، وسط المدينة)- منطقة أسباير.

الأوروغواي: بولمان الدوحة الخليج العربي (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- ملعب الإرسال.

كوريا الجنوبية: لوميريديان سيتي سنتر (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- ملعب العقلة.