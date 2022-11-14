سياسة
4 دقيقة قراءة
مونديال قطر 2022.. مقرات وملاعب تدريب المنتخبات المشاركة
فيما يلي مقرّات وملاعب التدريب للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم في قطر 2022، المقرّر بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول في قطر.
مونديال قطر 2022.. مقرات وملاعب تدريب المنتخبات المشاركة
مونديال قطر 2022.. مقرات وملاعب تدريب المنتخبات المشاركة / صورة: AFP
14 نوفمبر 2022

فيما يأتي مقرّات وملاعب التدريب للمنتخبات المشاركة في مونديال 2022 في كرة القدم، المقرّر بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول في قطر.

المجموعة الأولى:

قطر: العزيزية بوتيك أوتيل (الدوحة، منطقة أسباير، 10 كيلومترات غرب وسط المدينة)- منطقة أسباير.

الإكوادور: حياة ريجنسي أوريكس (الدوحة، بالقرب من مطار حمد الدولي)- نادي مسيمير.

السنغال: صالة الدحيل الرياضية (الدوحة، منطقة الدحيل، 17 كيلومتراً شمال غرب المدينة)- نادي الدحيل.

هولندا: ذا ساينت ريجيس الدوحة (الدوحة، الخليج الغربي)- جامعة قطر.

المجموعة الثانية:

إنجلترا: فندق سوق الوكرة من تيفولي (الوكرة، 20 كيلومتراً جنوب الدوحة)- استاد نادي الوكرة.

إيران: فندق الريان الدوحة (الريان، 20 كيلومتراً غرب الدوحة)- نادي الريان.

الولايات المتحدة: مرسى ملاذ كمبينسكي، اللؤلؤة (الدوحة، جزيرة اللؤلؤة، 15 كيلومتراً شمال وسط المدينة)- نادي الغرافة.

ويلز: دلتا أوتيل سيتي سنتر (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- نادي السد.

المجموعة الثالثة:

الأرجنتين: جامعة قطر (الدوحة، 15 كيلومتراً شمال وسط المدينة)- جامعة قطر.

السعودية: شاطئ سيلين، من منتجعات مروَب (مسيعيد، 57 كيلومتراً جنوب الدوحة)- ملعب التدريب بسيلين.

المكسيك: سميسمة، من منتجعات مروَب (سميسمة 45 كيلومتراً شمال الدوحة)- نادي الخور.

بولندا: فندق إزدان بالاس (الدوحة، منطقة الدحيل، 11 كيلومتراً شمال-غرب وسط المدينة)- نادي الخريطيات.

المجموعة الرابعة:

فرنسا: منتجع وسبا المسيلة (الدوحة، 8 كيلومترات غرب وسط المدينة)- نادي السد.

أستراليا: مساكن الرياضيين الجديدة في أكاديمية أسباير (الدوحة، 10 كيلومترات غرب وسط المدينة)- منطقة أسباير.

الدنمارك: منتجع وسبا رتاج سلوى (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- نادي السيلية.

تونس: ويندهام غراند الدوحة ويست باي بيتش (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- ملعب العقلة.

المجموعة الخامسة:

إسبانيا: جامعة قطر (الدوحة، 15 كيلومتراً شمال وسط المدينة)- جامعة قطر.

كوستاريكا: دوسيت دي2 سلوى الدوحة (على بعد 20 دقيقة من مطار حمد الدولي)- النادي الأهلي.

ألمانيا: منتجع زُلال الصحي (الرويس، 110 كيلومترات شمال الدوحة)- استاد الشمال.

اليابان: راديسون بلو هوتيل (الدوحة، منطقة السد، على بعد نحو 4 كيلومترات من سوق واقف)- نادي السد.

المجموعة السادسة:

بلجيكا: منتجع وفِلَل هيلتون شاطئ سلوى (أبو سمرة، 90 كيلومتراً جنوب-غرب الدوحة)- ملعب التدريب بسلوى.

كندا: فندق سنتشوري بريمير (لوسيل، 15 كيلومتراً شمال الدوحة)- أم صلال.

المغرب: ويندهام الدوحة ويست باي (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- نادي الدحيل.

كرواتيا: هيلتون الدوحة (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- ملعب الإرسال.

المجموعة السابعة:

البرازيل: فندق وسبا ذا ويستن الدوحة (الدوحة، وسط المدينة)- استاد العربي (حمد الكبير).

صربيا: فندق ريكسوس الخليج (الدوحة، وسط المدينة)- النادي العربي.

سويسرا: لورويال ميريديان (لوسيل، 15 كيلومتراً شمال الدوحة)- جامعة الدوحة.

الكاميرون: بانيان تري في لاسيغال مشيرب (الدوحة، وسط المدينة)- نادي السيلية.

المجموعة الثامنة:

البرتغال: فندق السامرية من مجموعة أوتوغراف (السامرية، 30 كيلومتراً شرق-غرب الدوحة) - نادي الشحانية.

غانا: دابل تري، هيلتون (الدوحة، وسط المدينة)- منطقة أسباير.

الأوروغواي: بولمان الدوحة الخليج العربي (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- ملعب الإرسال.

كوريا الجنوبية: لوميريديان سيتي سنتر (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- ملعب العقلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us