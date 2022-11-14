فيما يأتي مقرّات وملاعب التدريب للمنتخبات المشاركة في مونديال 2022 في كرة القدم، المقرّر بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول في قطر.
المجموعة الأولى:
قطر: العزيزية بوتيك أوتيل (الدوحة، منطقة أسباير، 10 كيلومترات غرب وسط المدينة)- منطقة أسباير.
الإكوادور: حياة ريجنسي أوريكس (الدوحة، بالقرب من مطار حمد الدولي)- نادي مسيمير.
السنغال: صالة الدحيل الرياضية (الدوحة، منطقة الدحيل، 17 كيلومتراً شمال غرب المدينة)- نادي الدحيل.
هولندا: ذا ساينت ريجيس الدوحة (الدوحة، الخليج الغربي)- جامعة قطر.
المجموعة الثانية:
إنجلترا: فندق سوق الوكرة من تيفولي (الوكرة، 20 كيلومتراً جنوب الدوحة)- استاد نادي الوكرة.
إيران: فندق الريان الدوحة (الريان، 20 كيلومتراً غرب الدوحة)- نادي الريان.
الولايات المتحدة: مرسى ملاذ كمبينسكي، اللؤلؤة (الدوحة، جزيرة اللؤلؤة، 15 كيلومتراً شمال وسط المدينة)- نادي الغرافة.
ويلز: دلتا أوتيل سيتي سنتر (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- نادي السد.
المجموعة الثالثة:
الأرجنتين: جامعة قطر (الدوحة، 15 كيلومتراً شمال وسط المدينة)- جامعة قطر.
السعودية: شاطئ سيلين، من منتجعات مروَب (مسيعيد، 57 كيلومتراً جنوب الدوحة)- ملعب التدريب بسيلين.
المكسيك: سميسمة، من منتجعات مروَب (سميسمة 45 كيلومتراً شمال الدوحة)- نادي الخور.
بولندا: فندق إزدان بالاس (الدوحة، منطقة الدحيل، 11 كيلومتراً شمال-غرب وسط المدينة)- نادي الخريطيات.
المجموعة الرابعة:
فرنسا: منتجع وسبا المسيلة (الدوحة، 8 كيلومترات غرب وسط المدينة)- نادي السد.
أستراليا: مساكن الرياضيين الجديدة في أكاديمية أسباير (الدوحة، 10 كيلومترات غرب وسط المدينة)- منطقة أسباير.
الدنمارك: منتجع وسبا رتاج سلوى (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- نادي السيلية.
تونس: ويندهام غراند الدوحة ويست باي بيتش (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- ملعب العقلة.
المجموعة الخامسة:
إسبانيا: جامعة قطر (الدوحة، 15 كيلومتراً شمال وسط المدينة)- جامعة قطر.
كوستاريكا: دوسيت دي2 سلوى الدوحة (على بعد 20 دقيقة من مطار حمد الدولي)- النادي الأهلي.
ألمانيا: منتجع زُلال الصحي (الرويس، 110 كيلومترات شمال الدوحة)- استاد الشمال.
اليابان: راديسون بلو هوتيل (الدوحة، منطقة السد، على بعد نحو 4 كيلومترات من سوق واقف)- نادي السد.
المجموعة السادسة:
بلجيكا: منتجع وفِلَل هيلتون شاطئ سلوى (أبو سمرة، 90 كيلومتراً جنوب-غرب الدوحة)- ملعب التدريب بسلوى.
كندا: فندق سنتشوري بريمير (لوسيل، 15 كيلومتراً شمال الدوحة)- أم صلال.
المغرب: ويندهام الدوحة ويست باي (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- نادي الدحيل.
كرواتيا: هيلتون الدوحة (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- ملعب الإرسال.
المجموعة السابعة:
البرازيل: فندق وسبا ذا ويستن الدوحة (الدوحة، وسط المدينة)- استاد العربي (حمد الكبير).
صربيا: فندق ريكسوس الخليج (الدوحة، وسط المدينة)- النادي العربي.
سويسرا: لورويال ميريديان (لوسيل، 15 كيلومتراً شمال الدوحة)- جامعة الدوحة.
الكاميرون: بانيان تري في لاسيغال مشيرب (الدوحة، وسط المدينة)- نادي السيلية.
المجموعة الثامنة:
البرتغال: فندق السامرية من مجموعة أوتوغراف (السامرية، 30 كيلومتراً شرق-غرب الدوحة) - نادي الشحانية.
غانا: دابل تري، هيلتون (الدوحة، وسط المدينة)- منطقة أسباير.
الأوروغواي: بولمان الدوحة الخليج العربي (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- ملعب الإرسال.
كوريا الجنوبية: لوميريديان سيتي سنتر (الدوحة، منطقة الخليج الغربي)- ملعب العقلة.