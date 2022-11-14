سياسة
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"خطأ بالتشخيص".. جندي إسرائيلي يقتل إسرائيلياً آخر معتقداً أنه فلسطيني
لقي إسرائيلي مصرعه، عقب تعرضه لإطلاق نار من جندي إسرائيلي أخطأ في تشخيصه، بعدما ظنّ أنه فلسطيني يريد مهاجمته.
"خطأ بالتشخيص".. جندي إسرائيلي يقتل إسرائيلياً آخر معتقداً أنه فلسطيني
صورة من مكان الحادثة / صورة: ynet.co.il
14 نوفمبر 2022

أطلق جندي إسرائيلي النار الاثنين على رجل إسرائيلي بعد أن اعتقد بالخطأ أنه "فلسطيني يريد مهاجمته" في مدينة رعنانا وسط البلاد.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "أطلق جندي الاثنين النار على رجل اشتبه في أنه مهاجم في مفترق رعنانا".

وأضافت: "نُقل الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عاماً إلى مستشفى مئير في كفار سابا في حالة خطيرة حيث أُعلنت وفاته".

وتابعت: "أصيب رجل آخر يبلغ من العمر نحو 50 عاماً بجروح طفيفة في ساقه من الشظايا".

وأشارت إلى أنه "جرى استبعاد الاشتباه في محاولة الهجوم"، وذكرت أن "الشرطة بدأت التحقيق في ملابسات الحادث".

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري تصعيداً ملحوظاً، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات متواصلة للمدن والمخيمات بالضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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