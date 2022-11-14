سياسة
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ألطون: الهجمات التي تستهدفنا هي نتيجة دعم بعض الدول للإرهاب
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون إن "على المجتمع الدولي معرفة أن الهجمات التي تستهدفنا هي نتيجة دعم بعض الدول للإرهاب"، وذلك تعقيباً على الهجوم الإرهابي الذي استهدف شارع الاستقلال الأحد بمدينة إسطنبول مخلفاً قتلى وجرحى.
ألطون: الهجمات التي تستهدفنا هي نتيجة دعم بعض الدول للإرهاب
ألطون: الهجمات التي تستهدفنا هي نتيجة دعم بعض الدول للإرهاب / صورة: AA
14 نوفمبر 2022

قال رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون، إنّه ينبغي لمن يريد صداقة أنقرة أن يقطع الدعم المباشر وغير المباشر للإرهاب.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها ألطون الاثنين تعقيباً على الهجوم الإرهابي الذي استهدف شارع الاستقلال الأحد بمدينة إسطنبول مخلفاً قتلى وجرحى.

وقال ألطون: "على المجتمع الدولي معرفة أنّ الهجمات الإرهابية التي تستهدف مدنيّينا هي نتيجة دعم بعض الدول للإرهاب".

وأكد على أنّ الدولة التركية ستقبض على الفاعلين وستنزل بهم أشد العقاب، لافتا إلى أنّ البلاد شهدت هجمات إرهابية مماثلة سابقاً وخرجت منها أقوى.

وفجر الاثنين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، القبض على الشخص الذي وضع القنبلة التي تسببت بتفجير في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول.

ولفت الوزير في تصريح صحفي من شارع الاستقلال، إلى أن القرائن الأولية المرتبطة بالواقعة تشير إلى ضلوع تنظيم PKK/PYD الإرهابي في تنفيذ التفجير.

وأسفر التفجير عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة، حسبما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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