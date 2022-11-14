وقعت تركيا وإندونيسيا الاثنين 5 اتفاقيات تعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والغابات والبيئة والتنمية.

جاء ذلك في حفل أقيم بفندق في جزيرة بالي الإندونيسية التي ستشهد غداً انطلاق قمة مجموعة العشرين.

وفي كلمة ألقاها وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قبيل الحفل، شكر وزير الدفاع الإندونيسي فرابوو سوبيانتو على تعازيه التي قدمها بضحايا التفجير في إسطنبول، وشدّد على عزم تركيا اجتثاث جذور الإرهاب داخل تركيا وفي منطقتها.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن رئيسا إندونيسيا وتركيا سيؤسسان مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. وحول الاتفاقيات الموقعة أوضح جاوش أوغلو أن هذه الاتفاقيات ستعزز التعاون بين البلدين.

كما أشار إلى توقيع شركات خاصة لاتفاقيات ومنها اتفاقية الحافلات الكهربائية وأخرى تتعلق بطريق سومطرة.

وبالمقابل لفت وزير الدفاع الإندونيسي إلى الجهود الكبيرة المبذولة من أجل توقيع الاتفاقيات بين تركيا وإندونيسيا، وأكد أنّ العلاقات بين البلدين تزداد يوماً بعد يوم.