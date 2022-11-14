سياسة
2 دقيقة قراءة
قبل قمة العشرين.. الرئيس التركي أردوغان يلتقي نظيره الإندونيسي في بالي
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، قبل قمة "العشرين" المقررة في جزيرة بالي. وفي أثناء اللقاء، أعرب أردوغان عن تطلعه إلى إبداء إندونيسيا الدعم لتركيا لنيل صفة "شريك حوار" في المنظمة.
قبل قمة العشرين.. الرئيس التركي أردوغان يلتقي نظيره الإندونيسي في بالي
قبل قمة العشرين.. الرئيس التركي أردوغان يلتقي نظيره الإندونيسي في بالي/ صورة: AA
14 نوفمبر 2022

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، قبل قمة "العشرين" المقررة في جزيرة بالي.

وفي مستهل اللقاء الذي يأتي قبل انطلاق القمة في جزيرة بالي الإندونيسية الثلاثاء، أعرب أردوغان عن شكره لنظيره على حفاوة الاستقبال.

وهنأ الرئيس أردوغان إندونيسيا على توليها بنجاح الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين.

كما أعرب عن ترحيبه باستلام إندونيسيا الرئاسة الدورية لمجموعة ميكتا، في أبريل/نيسان العام المقبل.

وتأسست مجموعة "ميكتا" في 25 سبتمبر/أيلول 2013، وهي عبارة عن منصة غير رسمية للتشاور، تضم تركيا والمكسيك وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وأستراليا.

كما تمنى الرئيس أردوغان النجاح لإندونيسيا في رئاستها الدورية لمنظمة "آسيان" لعام 2023 .

وأعرب عن تطلعه إلى إبداء إندونيسيا الدعم لتركيا لنيل صفة "شريك حوار" في المنظمة.

وأضاف: "آلية مجلس التعاون رفيع المستوى التي أسسناها معاً تشكل اليوم خطوة تاريخية في علاقاتنا الثنائية".​​​​​​​

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إلى جزيرة بالي الإندونيسية، للمشاركة في القمة 17 لدول مجموعة العشرين المرتقبة في اليومَين المقبلَين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us