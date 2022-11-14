التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، قبل قمة "العشرين" المقررة في جزيرة بالي.

وفي مستهل اللقاء الذي يأتي قبل انطلاق القمة في جزيرة بالي الإندونيسية الثلاثاء، أعرب أردوغان عن شكره لنظيره على حفاوة الاستقبال.

وهنأ الرئيس أردوغان إندونيسيا على توليها بنجاح الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين.

كما أعرب عن ترحيبه باستلام إندونيسيا الرئاسة الدورية لمجموعة ميكتا، في أبريل/نيسان العام المقبل.

وتأسست مجموعة "ميكتا" في 25 سبتمبر/أيلول 2013، وهي عبارة عن منصة غير رسمية للتشاور، تضم تركيا والمكسيك وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وأستراليا.

كما تمنى الرئيس أردوغان النجاح لإندونيسيا في رئاستها الدورية لمنظمة "آسيان" لعام 2023 .

وأعرب عن تطلعه إلى إبداء إندونيسيا الدعم لتركيا لنيل صفة "شريك حوار" في المنظمة.

وأضاف: "آلية مجلس التعاون رفيع المستوى التي أسسناها معاً تشكل اليوم خطوة تاريخية في علاقاتنا الثنائية".​​​​​​​

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إلى جزيرة بالي الإندونيسية، للمشاركة في القمة 17 لدول مجموعة العشرين المرتقبة في اليومَين المقبلَين.