سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس البرلمان التركي ووالي إسطنبول يضعان الزهور في موقع تفجير تقسيم
وضع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب ووالي إسطنبول علي يرليقايا الزهور على موقع التفجير الإرهابي الذي خُصّص لإحياء ذكرى ضحايا شارع استقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول.
رئيس البرلمان التركي ووالي إسطنبول يضعان الزهور في موقع تفجير تقسيم
رئيس البرلمان التركي ووالي إسطنبول يضعان الزهور في موقع التفجير بشارع استقلال / صورة: AA
14 نوفمبر 2022

زار رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب ووالي إسطنبول علي يرليقايا موقع التفجير الإرهابي في شارع استقلال بإسطنبول.

ووضع المسؤولان الزهور على موقع التفجير الإرهابي الذي خُصّص لإحياء ذكرى الضحايا.

وفي تصريحات للصحفيين قال شنطوب: "من أراد إيصال رسائل إلى تركيا بهذا الشكل عبر المنظمات الإرهابية والأفعال الإرهابية ومن يهدف لزعزعة استقرار تركيا لا بد أن يدفع الثمن".

أما والي إسطنبول فأشار إلى مغادرة 58 جريحاً المستشفيات و17 شخصاً يتلقون علاجهم و6 أشخاص في العناية المشددة ووصف وضع جريحين بالحرج.

وفجر الاثنين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو القبض على منفذ الهجوم.

وأعلنت مديرية الأمن العامة التركية في إسطنبول الاثنين أن الإرهابية التي تحمل الجنسية السورية وتدعى أحلام البشير اعترفت في أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي، وأنها تلقت تدريبات لتصبح عنصر استخبارات على يد التنظيم الإرهابي شمالي سوريا.

وأسفر التفجير الأحد عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة، حسبما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us