زار رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب ووالي إسطنبول علي يرليقايا موقع التفجير الإرهابي في شارع استقلال بإسطنبول.

ووضع المسؤولان الزهور على موقع التفجير الإرهابي الذي خُصّص لإحياء ذكرى الضحايا.

وفي تصريحات للصحفيين قال شنطوب: "من أراد إيصال رسائل إلى تركيا بهذا الشكل عبر المنظمات الإرهابية والأفعال الإرهابية ومن يهدف لزعزعة استقرار تركيا لا بد أن يدفع الثمن".

أما والي إسطنبول فأشار إلى مغادرة 58 جريحاً المستشفيات و17 شخصاً يتلقون علاجهم و6 أشخاص في العناية المشددة ووصف وضع جريحين بالحرج.

وفجر الاثنين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو القبض على منفذ الهجوم.

وأعلنت مديرية الأمن العامة التركية في إسطنبول الاثنين أن الإرهابية التي تحمل الجنسية السورية وتدعى أحلام البشير اعترفت في أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي، وأنها تلقت تدريبات لتصبح عنصر استخبارات على يد التنظيم الإرهابي شمالي سوريا.

وأسفر التفجير الأحد عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة، حسبما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.