سياسة
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كأس العالم 2022.. أمير قطر يزور مركز قيادة البطولة ويتفقد الاستعدادات
أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاثنين زيارة تفقدية إلى مركز قيادة بطولة كأس العالم 2022، واطلع على إجراءات الحدث الكروي العالمي واستعداداته.
كأس العالم 2022.. أمير قطر يزور مركز قيادة البطولة ويتفقد الاستعدادات
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يزور مركز قيادة بطولة كأس العالم / Others
14 نوفمبر 2022

تفقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاثنين مركز قيادة بطولة كأس العالم 2022 في مقره الرئيسي بمركز الدوحة للمعارض.

وذكر بيان للديوان الأميري أن الأمير "اطلع على مركز عمليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومركز قيادة العمليات الرئيسي للدولة المستضيفة برفقة رئيس فيفا جياني إنفانتينو".

وأضاف البيان أن الشيخ تميم بن حمد "تفقد الاستعدادات والإجراءات المتخذة للحدث الرياضي العالمي لضمان تحقيق أعلى المعايير العالمية في التنسيق والمتابعة".

ومنذ الأسبوع الماضي بدأت وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل إجراءات المسح الأمني للملاعب.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتُقام مباريات البطولة على 6 ملاعب هي "البيت" و"974" و"الجنوب" و"أحمد بن علي" و"الثمامة" و"المدينة التعليمية".

وينطلق المونديال بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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