التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين لإجراء محادثات طال انتظارها تأتي بوقت وصلت فيه العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، إذ شابتها خلافات بشأن مجموعة متنوعة من القضايا تشمل تايوان والتجارة.

جاء الاجتماع بين الزعيمين في جزيرة بالي الإندونيسية قُبيل قمة مجموعة العشرين غداً الثلاثاء، والتي من المنتظر أن تكون مشحونة بالتوترات بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا. وهذا أول لقاء شخصي بين الزعيمين منذ أن أصبح بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

وتصافح بايدن ونظيره الصيني بحرارة وهما يبتسمان أمام صف من الأعلام الصينية والأمريكية في فندق موليا الفاخر في خليج نوسا دوا في بالي.

وقال بايدن لشي وهو يضع ذراعه حوله: "لقد أمضينا كثيراً من الوقت سوياً عندما كان كل منا نائباً للرئيس وكم هو رائع أن ألتقيك"، مضيفاً في تصريحات أمام الصحفيين أنه ملتزم الحفاظ على بقاء خطوط الاتصال مفتوحة على المستويين الشخصي والحكومي.

وتابع بايدن قائلاً: "بصفتنا زعيمين لبلدينا فإنني أعتقد أن من واجبنا إظهار أن بإمكان الصين والولايات المتحدة إدارة خلافاتنا والحيلولة دون تحول المنافسة... إلى صراع وإيجاد سبل للعمل معاً بشأن القضايا العالمية الملحة التي تتطلب تعاوننا المتبادل".

وأشار إلى تغيّر المناخ وانعدام الأمن الغذائي باعتبارهما من المشكلات التي من المتوقع أن يتصدى لها البلدان.

قضية تايوان

وبعد اجتماع استمرّ ثلاث ساعات أعلن البيت الأبيض أن بايدن أثار اعتراضات على "الأفعال العدوانية المتزايدة للصين تجاه تايوان"، مضيفاً أنها "تقوّض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وبالمنطقة الأوسع نطاقاً".

لكنه أعلن أنه لا يعتقد وجود "أي محاولة وشيكة من جانب الصين لغزو تايوان".

ورداً على بايدن قال الرئيس الصيني إنهما بحاجة إلى رسم مسارهما وإيجاد الاتجاه الصحيح ورفع مستوى العلاقات التي لا ترقى إلى التوقعات العالمية.

وأكد شي أن العالم "كبير بما يكفي" لازدهار بلديهما وأن مصالح مشتركة "كثيرة" تجمع بينهما.

وقال لبايدن: "في ظل الظروف الراهنة تتقاسم الصين والولايات المتحدة كثيراً من المصالح المشتركة"، مضيفاً أن بكين لا تسعى لتحدي الولايات المتحدة أو "تغيير النظام الدولي القائم"، داعياً الجانبين إلى "أن يحترم كل منهما الآخر".

شي يحذّر من تجاوز "الخط الأحمر"

وحذّر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي من تجاوز "الخط الأحمر" مع بكين بشأن جزيرة تايوان.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله لبايدن: "إن مسألة تايوان في صميم المصالح الجوهرية للصين، والقاعدة للأساس السياسي للعلاقات الصينية-الأمريكية والخط الأحمر الأول الذي لا يجب تجاوزه في العلاقات الصينية-الأمريكية".

وكان بايدن أبلغ الزعماء الآسيويين في كمبوديا أمس الأحد أن خطوط الاتصال الأمريكية مع الصين ستبقى مفتوحة للحيلولة دون وقوع صراع، وإن كان من المؤكد تقريباً أن تتسم المحادثات بالصعوبة الشديدة الأيام المقبلة.

وساءت العلاقات في السنوات الأخيرة بسبب التوترات المتزايدة بشأن قضايا تتراوح من هونج كونج وتايوان إلى بحر الصين الجنوبي والممارسات التجارية والقيود الأمريكية على التكنولوجيا الصينية.

لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الجانبين تحليا بالهدوء خلال الشهرين الماضيين لإصلاح العلاقات.