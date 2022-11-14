سياسة
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رونالدو يتحدث عن خيانة من مانشستر يونايتد والنادي ينتظر "تقييم الحقائق"
قال نادي مانشستر يونايتد إنه سيدرس الرد على مزاعم كريستيانو رونالدو بشأن تعرضه للخيانة لإجباره على الرحيل بعد تقييم شامل لكل الحقائق.
رونالدو يتحدث عن خيانة من مانشستر يونايتد والنادي ينتظر "تقييم الحقائق"
قال كرستيانو رونالدو إنه تعرض للخيانة من مانشستر يونايتد / Others
14 نوفمبر 2022

قال مانشستر يونايتد إنه سيرد على تصريحات كريستيانو رونالدو التي قال فيها إنه تعرض للخيانة من النادي لإجباره على الرحيل بعد تقييم كل الحقائق.

وقال رونالدو الذي عاد إلى يونايتد من يوفنتوس لفترة ثانية في أولد ترافورد في 2021 بعقد لمدة عامين، في مقابلة مع بيرس مورجان بمحطة "توك تي.في" أذيعت أمس الأحد، إنه لا يحترم المدرب إريك تن هاغ.

وقال يونايتد في بيان اليوم الاثنين: "تابع مانشستر يونايتد التغطية الإعلامية بشأن مقابلة أجراها كريستيانو رونالدو. وسيدرس النادي الرد على هذه التصريحات بعد تقييم كل الحقائق بشكل كامل".

وأضاف: "لا يزال تركيزنا حالياً ينصبُّ على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم والعمل على تعزيز التعاون بين اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والمشجعين".

وقال تن هاغ الشهر الماضي إن الدولي البرتغالي البالغ من العمر 37 عاماً رفض اللعب بديلاً أمام توتنهام هوتسبير وسار نحو النفق قبل دقائق من نهاية المباراة بعد ترك مقاعد البدلاء.

ولم يكن رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات ضمن التشكيلة التي واجهت تشيلسي يوم السبت التالي كما غاب عن انتصار يونايتد 2-1 على فولهام أمس الأحد بسبب المرض.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري برصيد 26 نقطة من 14 مباراة قبل أن يتوقف الموسم بسبب بطولة كأس العالم المقررة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول في قطر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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