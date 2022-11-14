سياسة
2 دقيقة قراءة
الضفة الغربية.. استشهاد فلسطينية والأمم المتحدة تطالب بتحقيق "فوري وشامل"
أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند عن "فزعه" لاستشهاد فتاة فلسطينية بالضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً بإجراء تحقيق "فوري وشامل".
الضفة الغربية.. استشهاد فلسطينية والأمم المتحدة تطالب بتحقيق "فوري وشامل"
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل فتاة فلسطينية في الضفة الغربية / صورة: Reuters
14 نوفمبر 2022

طالبت الأمم المتحدة الاثنين بإجراء "تحقيق فوري وشامل" في استشهاد فتاة فلسطينية بنيران إسرائيلية، وسط الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في تغريدة لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عبر حسابه على تويتر.

وقال وينسلاند: "شعرت بالفزع لمقتل الفتاة الفلسطينية فلة المسالمة (15 عاماً) على يد قوات الأمن الإسرائيلي قرب رام الله".

وأكد أن "هذا يتطلب إجراء تحقيق فوري وشامل في وفاتها"، معرباً عن تعازيه لعائلة المسالمة.

وفي وقت سابق الاثنين قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد مواطنة بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا (غرب رام الله) فجر اليوم".

من جهته أفاد تلفزيون فلسطين (حكومي) بأن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مركبة واعتقل من بداخلها بعد إصابة أحدهم في بيتونيا برام الله".

ولاحقاً ذكرت وكالة "جي ميديا" الإخبارية المحلية (خاصة) أن "الاحتلال سلّم جثمان شابة استشهدت في بيتونيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us