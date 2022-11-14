سياسة
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أمريكا.. مقتل 3 طلاب إثر إطلاق نار بجامعة فرجينيا وإلقاء القبض على الجاني
لقي 3 طلاب أعضاء بفريق كرة القدم بجامعة فيرجينا الأمريكية مصرعهم إثر إطلاق نار استهدف حافلة كانوا يستقلونها عند عودتهم من رحلة إلى العاصمة واشنطن.
أمريكا.. مقتل 3 طلاب إثر إطلاق نار بجامعة فرجينيا وإلقاء القبض على الجاني
مقتل 3 طلاب إثر إطلاق نار في جامعة فرجينيا الأمريكية / صورة: AP
14 نوفمبر 2022

قُتل 3 طلاب في جامعة فرجينا الأمريكية إثر إطلاق نار استهدف مساء الأحد حافلة كان يستقلونها عند عودتهم من رحلة إلى العاصمة واشنطن.

وقال مدير الجامعة جيم ريان في تصريحات صحفية الاثنين إن الطلاب الضحايا "أعضاء في فريق كرة القدم بالجامعة"، ولقوا مصرعهم داخل حرم الجامعة بينما كانت الحافلة تصطف في مكانها المخصص، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضاف أن إطلاق النار تسبب في إصابة طالبين آخرين، أحدهما في حالة حرجة.

من جهتها حددت الشرطة هوية المشتبه به وقالت إنه يدعى كريستوفر جونز (22 عاماً)، طالب في جامعة فرجينيا ومسجل على موقعها الإلكتروني بأنه كان عضواً في فريق كرة قدم الجامعة عام 2018.

يُذكر أن الشرطة ألقت القبض على المتهم وأخضعته للتحقيق لمعرفة دوافعه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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